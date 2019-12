Kalavská tento týždeň demisiu zrejme nepodá

Premiér sa ešte nerozhodol, koho poverí, aby viedol ministerstvo.

10. dec 2019 o 18:12 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Demisiu, ktorú v pondelok oznámila, ministerka zdravotníctva za Smer Andrea Kalavská zrejme do konca týždňa nepodá. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu prezidentky Zuzany ČaputovejMartina Strižinca.

Kalavská oznámila demisiu, lebo jej reformu nemocníc stiahol premiér Peter Pellegrini zo Smeru minulú stredu z rokovania parlamentu. Urobil to najmä pre odpor šéfa strany Smeru Roberta Fica k reforme.

Ministerkin návrh spočíval v tom, aby každá nemocnica robila iba to, v čom je dobrá. Fico je presvedčený, že by to viedlo k zatváraniu zdravotníckych zariadení.

"Trápne, smiešne až groteskné, kam sme sa dostali," komentovala Kalavská osud svojho návrhu.

Do piatka zrejme nie

"Kancelária ministerky zdravotníctva bude v utorok 10. decembra kontaktovať prezidentský palác," povedala o demisii v pondelok podvečer Kalavskej hovorkyňa Zuzana Eliášová.

V utorok tesne pred obedom však kancelária prezidentky nemala podľa Strižinca žiadnu informáciu od Kalavskej, že chce podať demisiu.