Ombudsmanka poďakovala osobnostiam, ktoré chránia ľudské práva

Patakyová tento rok odovzdala ocenenie po tretíkrát.

11. dec 2019 o 9:47 TASR

BRATISLAVA. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová poďakovala ľuďom a organizáciám, ktoré sa podieľajú na ochrane ľudských práv a slobôd.

Urobila tak pri príležitosti utorkového (10.12.) Medzinárodného dňa ľudských práv, ktorý bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

Riešenie problémov

"Vážim si ľudí a organizácie, ktoré prichádzajú s nápadmi a projektmi zameranými na ochranu ľudských práv a šírenia informovanosti o danej problematike. Tento rok oceňujem aj aktivitu dotýkajúcu sa nás všetkých, čo je ochrana našej planéty," povedala ombudsmanka.

Ombudsmanka poďakovala napríklad občianskemu združeniu ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj, ktoré pomáha viac ako 20 rokov pôsobením v rôznych mestách a obciach na východnom i strednom Slovensku.

Patakyová oceňuje ich komplexný prístup k riešeniu problémov ľudí z marginalizovaných komunít. Medzi ocenenými je Slávka Mačáková, ktorá dlhodobo pomáha ľuďom ohrozeným generačnou chudobou žijúcim v sociálne vylúčenom prostredí.

Štrajky za ochranu klímy

Poďakovanie venovala aj Emme Zajačkovej, Jakubovi Hrbáňovi a Jakubovi Andackému, ktorí organizovali protestné štrajky za ochranu klímy v rámci hnutia Fridays For Future Slovensko.

Ombudsmanka vyzdvihla, že sa postavili do čela v boji s klimatickou krízou, ktorej čelí nielen Slovensko, ale celý svet.

"Je mimoriadne dôležité načúvať mladým ľuďom, ktorých hlas upozorňuje na nevyhnutnosť ochrany životného prostredia s takou vysokou naliehavosťou, ktorú dnes nemožno prehliadať. Klimatické zmeny ovplyvnia nielen životy nás, ale aj budúcich generácií," hovorí ombudsmanka.

Svoju vďaku vyjadrila aj občianskemu združeniu Cesta von za aktívnu pomoc ľuďom uviaznutým v generačnej chudobe.

Ombudsmanka chváli inovatívny prístup projektu Omama, ktorý prispieva nielen k lepšiemu prístupu k vzdelaniu detí, ale posilňuje aj rodičovské puto a vzájomný rešpekt.

Snaha o integráciu

Ocenenie dostal aj Peter Štaffen za snahu o integráciu ľudí so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života a organizuje aj podujatia pre ľudí so zdravotným postihnutím HelpFest.

Jeho chránená dielňa je podľa verejnej ochrankyne práv skvelým príkladom, že ľudia so zdravotným postihnutím si zaslúžia aj v zamestnaní príležitosti ako ktokoľvek iný.

Eve Mosnákovej, ktorá prežila holokaust a svoj život venovala boju za spravodlivosť a pravdu, ombudsmanka poďakovala za jej prínos pre iniciatívu Zabudnuté Slovensko.

Patakyová na záver večera ocenila Jána Langoša in memoriam za jeho celoživotný prínos v boji za odhaľovanie pravdy a obhajobu demokratických hodnôt. Počas komunizmu vzdoroval režimu a po páde totality chcel napraviť krivdy vykonané v minulosti.

V slovenskom parlamente presadil zákon o pamäti národa a zriadení Ústavu pamäti národa. Vďaka jeho činnosti boli podľa ombudsmanky odkryté tajomstvá a prehrešky vysokopostavených funkcionárov o kolaborácii s bývalým režimom.

Tradíciu odovzdávania ombudsmanského poďakovania v roku 2015 zaviedla vtedajšia verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Mária Patakyová tento rok odovzdala ocenenie po tretíkrát.