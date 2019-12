Zdravotný stav Fica je stabilizovaný, tvrdia ministri Raši a Žiga

Raši skonštatoval, že Ficov tlak bol naozaj vysoký a zotavenie bude trvať dlhšie.

11. dec 2019 o 11:01 (aktualizované 11. dec 2019 o 11:28) TASR

BRATISLAVA. Zdravotný stav predsedu koaličného Smeru Roberta Fica je stabilizovaný a zotavuje sa.

Potvrdili to ministri a podpredsedovia Smeru Richard Raši a Peter Žiga. Raši dodal, že Fico bude v politike dovtedy, "dokedy bude vládať a chcieť".

Zotavovať sa bude dlhšie

"Už nie je v nemocnici, je doma. Už sa zostavuje, tlak má stabilizovaný, ale ešte to nie je v poriadku," povedal Žiga novinárom pred stredajším rokovaním vlády.

"Včera som s ním osobne bol, dáva sa dokopy, určite to ešte pár dní potrvá, prídu sviatky. Má chuť a ambíciu sa znova s plnou vervou vrátiť," doplnil.

Fico pre problémy s krvným tlakom odišiel pred začatím sobotného (7. 12.) snemu Smeru.

Na sneme napokon ani nevystúpil, novinárom pred odchodom do nemocnice povedal, že s krvným tlakom má problém dlhodobo.

Obvinený z troch trestných činov

Podpredseda Smeru a minister hospodárstva Peter Žiga nevie, či sa predseda Smeru Robert Fico vyjadrí k svojmu obvineniu.

Dodal, že Fica za jeho vyjadrenie kritizoval, no zároveň si myslí, že za vyslovenie názoru by nemal znášať takéto dôsledky.

"Keď si pozriete to video, nie je na tom nič také, čo by zdokumentovalo to, čo hovorí prokurátor, že by podporoval šírenie rasizmu alebo niečo podobné," povedal Žiga novinárom pred stredajším rokovaním vlády.

Ďalší podpredseda vlády za Smer Richard Raši sa nechce vyjadrovať k Ficovmu obvineniu.

"Viete, že aj predseda vlády povedal, že nebudeme sa nijako vyjadrovať a zasahovať do práce vyšetrovateľov a prokurátorov, kým to nie je ukončené," skonštatoval pred novinármi. Doplnil tiež, že poslanci Smeru môžu slobodne vyjadrovať svoj názor aj v tejto súvislosti.

Vyšetrovateľ NAKA obvinil Fica z troch trestných činov. Fico sa mal podľa polície dopustiť hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, a to v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu.

Poslanci Smeru označili obvinenie za súčasť sústredeného útoku na stranu, ako aj na osobu jej predsedu.

Iniciovali zvolanie brannobezpečnostného výboru Národnej rady (NR) SR, na ktorom sa chceli pýtať na okolnosti obvinenia.

Členovia výboru v utorok (10. 12.) vyslovili dôveru v postupy Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pri obvinení predsedu Smeru.