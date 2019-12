Malá príbehológia

Úvod z Knihy plnej ľudí, ktorú napísala Beata Balogová

11. dec 2019 o 12:30 Beata Balogová

Texty, ktoré v novinách a na weboch žijú kratšie než podenky, zachráni len príbeh alebo človek s hlasom, ktorý si budeme chcieť pamätať.

Ale existujú príbehy, ktoré sa do novín nezmestia. Dokonca ani na bezbrehé weby. Aj keď ich občas do novín natlačíme, vytŕčajú im nohy a ruky a čitateľovi uniká rozuzlenie. Sú príbehy, ktoré sa smejú, kričia, nariekajú alebo mlčia. Vyvolávajú emóciu, akú obyčajné správy nie vždy unesú. Ak aj áno, po čase vykrvácajú a bez ďalšej pomoci autora sa nedočkajú nového života.

Občas sa to však podarí a veľký príbeh roztvorí noviny a ľudia doň vstúpia s pocitom, že ten príbeh mohol byť aj o nich. Lebo aj oni sú ho hodní.

V novinárstve je človek často nevyhnutne odsúdený na pocit nedokončenosti. Nie len pre neúprosne termíny alebo tisícslovný limit. Sú emócie, ktoré ostanú uväznené v útrobách citátu. Skratkám sa podlamujú nohy, lebo neunesú význam, ktorý sme na ne navešali. Pamätáme si poučky, že musíme byť skôr nenápadne prítomní, lebo texty nemajú byť o nás, autor nie je dôležitý. Len čitateľ.

To však neznamená, že občas to nemôžeme urobiť. Sú texty, do ktorých vstúpime naplno. Nie preto, aby sme rozložili politika, ktorý nám spôsobuje fyzickú nevoľnosť každým prejavom malosti. Ale napríklad aj preto, aby sme sa podelili o prežívanie udalostí, v ktorých sme všetci nevyhnutne začiatočníci. Preto, aby sme čitateľa previedli labyrintom udalostí, ktorým sme už prechádzali. Alebo sme sa rozprávali s niekým, kto tam bol a autenticky pozná zákerné zákutia frustrácie či pocitu víťazstva. Ale realita a pravda sú naďalej našou pracovnou hmotou.

Občas píšeme príbehy, ktoré presahujú naše životy: zachytili gesto lásky alebo tragédie, ktorej sa nedalo predísť. Píšeme o chorobe, o odchádzaní blízkych alebo o ľuďoch, ktorí nám požičali nejakú myšlienku a dúfajú, že ju raz vrátime vyzretejšiu. A že sa o ňu podelíme s tisíckami ďalších.

Po rokoch som sa pozrela na niektoré svoje texty: či prežili, či sa môžu niekomu prihovoriť, alebo už len mlčia a mali by sa nadobro stratiť v archívoch denníka SME. Niektorým som chcela dať novú šancu. Aby sa pokúsili postaviť na vlastné nohy a sprevádzať čitateľa. Niektoré som rozlámala na márne kúsky a napísala ich nanovo; doplnila o veci, ktoré som sa medzičasom naučila. V ťažobe a ľahkosti, v stratách a nádeji, v učení a zabúdaní. Napísala som aj nové texty, ktoré sa po rokoch budú dožadovať pokračovania. Lebo taká je nepokojná duša príbehov.

Ľudskosť, jemnocit, súcit, múdrosť, dobro, hĺbavosť, krása, pokora a apel na lepšiu verziu sveta by nemali vyhynúť zo stránok novín a webov.

Učíme sa denne, že naše slová majú občas ostne, ktoré sa zaboria do duše a tá potom krváca. Ale vieme aj pozdvihnúť pomocou príbehu, ktorý je ako vľúdny dom. V ňom sa pri večeri stretneme a slová hostí nie sú podozrivé a cudzie. Znejú akoby naše vlastné.

Verím, že sa treba vracať do záhrad našich starých mám, ku koreňom, aby sme len tak neviali vo vetre ako zahodená igelitka. Ale nesmú nás ťahať k zemi, spútavať a spôsobom inkvizítora nám brániť v chápaní a obsiahnutí sveta. Nemali by byť o návratoch do temných čias v mene akýchsi zvyklostí.

Ak si spomenieme na starých rodičov, nie je to pre genealógiu za pár stoviek na stene, ale pre lásku a príbehy, o ktorých by mali počuť aj ich pravnuci.

Ach, ako málo vieme, keď odchádza niekto blízky. V tom sme naozaj všetci začiatočníci, a to aj vtedy, ak nám to odchádzajúci uľahčuje a stáva sa našim hrdinom každého zostávajúceho dňa. Písala som o odchádzaní mojej mamy a tušila som, že píšem o mnohých iných odchodoch. Myslela som na ľudí, v ktorých sa rodia ťažké príbehy. Prehrabávala som sa v emóciách zvažujúc, kde je tá brána, za ktorou by sa čitateľ cítil stratený v bludiskách melancholických metafor.

Potom som myslela na tých, ktorí celý život čakajú na to, aby im niekto ponúkol ich príbeh, lebo nech akokoľvek prácne a úzkostlivo hľadali, dostali len rýchle definície. Bez citu a bez ohľadu na to, či im pristali. Myslela som aj na tých, ktorí takmer všetko zmeškali a už nečakajú, že sa pri nich život pristaví a opýta sa ich: čo by ste radi?

Dodnes sa učíme písať o slobode bez pátosu a bezzubých klišé. Tak, aby naše slová nepadali k nohám masy ako prázdne plechovky od kokakoly.

Je dôležité, aby sme hľadali príbehy, v našich rodinách, v blízkom okolí, v priateľoch, na nástupištiach, vo vlakoch, na uliciach, po cestách alebo v kaviarni. Aby sme nezabudli na tú našu úžasnú schopnosť inšpirovať v ľuďoch pocit, že sú dôležití a že nosia v sebe verziu lepšieho sveta.

Tento text je úvod v Knihe plnej ľudí, ktorú napísala Beata Balogová.