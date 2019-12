Kalavská: Ako ministerka som mala najväčší problém s Ficom

Fico sa v lete vyjadroval, že stratifikáciu podporí len ako ústavný zákon.

11. dec 2019 o 13:51 TASR

BRATISLAVA. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru) podala demisiu hlavne pre exponované vyjadrenia predsedu Smeru na jej osobu.

Povedala to novinárom po stredajšom rokovaní vlády.

Vráti sa do medicínskej profesie

Dodala tiež, že možno by bolo najlepšie, keby rezort po jej odchode viedol premiér Peter Pellegrini (Smer).

Kalavská podľa svojich slov neľutuje, že šla do politiky, je to podľa nej výborná skúsenosť.

Vrátiť sa chce do medicínskej profesie. "Chcem ísť skôr do nemocnice a venovať svoju energiu a čas chorým ľudom, ale nikdy nehovor nikdy, ale so Smerom asi nie," odpovedala na otázku, či sa bude ešte angažovať v politike. Svoje pôsobenie vo funkcii zhodnotila ako úspešné.

Ministerka novinárom potvrdila, že najväčší problém mala s Ficom. Ten sa napríklad ešte v lete tohto roka vyjadroval, že stratifikáciu podporí len ako ústavný zákon.

Vtedy ministerke odkázal, že má držať dohodu a ak jej návrh neprejde, mala by uvažovať o svojej politickej budúcnosti. Viackrát zopakoval, že pri stratifikácii vníma Smer hlavne riziko rušenia oddelení.

Odmietnutie stratifikácie

Podpredseda Smeru a vlády Richard Raši v reakcii na Kalavskej demisiu uviedol, že v takýchto momentoch možno treba mať viac politickej skúsenosti a výsledok by mohol byť iný.

"Ja neviem, či ohýbanie chrbta sprava doľava je politická skúsenosť. Keď vidíte, že vaše zákony neprechádzajú, že máte nejaké ideové rozpory so stranou, ktorá vás nominovala, asi je na čase odísť z tohto miesta. Myslím si, že je to slušné, morálne a že sa to očakáva," skonštatovala s dôrazom na to, že neodišla z funkcie len pre odmietnutie stratifikácie.

Ministerka zdravotníctva sa rozhodla podať demisiu v pondelok (9. 12.). Pre tento krok sa rozhodla po tom, ako vláda 4. decembra stiahla návrh reformy nemocníc, tzv. stratifikáciu, z rokovania parlamentu. Demisia Kalavskej zatiaľ nebola doručená do Kancelárie prezidenta SR.

Premiér povedal, že jej rozhodnutie odstúpiť z funkcie berie na vedomie. Zároveň sa Kalavskej poďakoval za všetko, čo rezort pod jej vedením urobil pre ľudí.

Rovnako dodal, že v blízkom čase oznámi prezidentke SR Zuzane Čaputovej, koho navrhne poveriť riadením rezortu.