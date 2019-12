Prieskum: Nedostatok pedagogických asistentov je zásadný, ale nie jediný problém

Časť detí, pre ktoré školy nevedia zabezpečiť asistenta je vzdelávaná formou v domácom prostredí.

11. dec 2019 o 13:55 TASR

BRATISLAVA. Počet pedagogických asistentov, ktorí zabezpečujú podporu pri vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), je dlhodobo nedostatočný.

Potvrdil to prieskum iniciatívy To dá rozum, v ktorom ho za jeden z najväčších problémov pri vzdelávaní detí so ŠVVP považovalo až 40 percent všetkých respondentov z bežných aj špeciálnych škôl, ktorí sa na prieskume zúčastnili.

Podpora vzdelávania

Podľa iniciatívy nedostatok pedagogických asistentov je zásadným, ale nie jediným problémom.

"Úloha pedagogických asistentov a asistentiek pri zabezpečovaní podpory vo vzdelávaní detí so ŠVVP je kľúčová. Ich nedostatok totiž môže viesť až k neprijatiu dieťaťa so zdravotným postihnutím do bežnej školy, či dokonca k vylúčeniu niektorých z týchto detí zo vzdelávania v školách," uviedla analytička iniciatívy To dá rozum Miroslava Hapalová.

Podľa prieskumu je časť detí, pre ktoré školy nevedia zabezpečiť asistenta, vzdelávaná formou individuálneho vzdelávania v domácom prostredí.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením

Na základe ďalších zistení prieskumu veľká časť pedagogických asistentov nevykonáva asistenciu učiteľovi pri vzdelávaní všetkých žiakov v triede, ale poskytuje asistenciu len jednému žiakovi so zdravotným znevýhodnením.

Až takmer tretina asistentov v bežných základných školách, ktorí sa zúčastnili na dotazníkovom prieskume, pracuje primárne s jedným žiakom so zdravotným znevýhodnením.

Ďalšia takmer tretina asistentov z bežných škôl uviedla, že ich činnosť je zameraná na viacerých žiakov so zdravotným znevýhodnením z rôznych tried. A len menšia časť asistentov v bežných školách deklarovala, že ich činnosť je viazaná na celú triedu.

Mimo kmeňovej triedy

Z výsledkov dotazníka vyplýva, že takmer tretina asistentov bežne vzdeláva žiaka so ŠVVP mimo jeho kmeňovej triedy.

"Domnievame sa, že v týchto prípadoch nemožno hovoriť o integrácii dieťaťa so znevýhodnením," upozornila na to Hapalová.

Spoločné vyučovanie všetkých žiakov v triede pod vedením učiteľa, ktoré by malo tvoriť hlavnú náplň činnosti asistenta, v prieskume bežne vykonávala len polovica respondentov.

Rovnaké percento asistentov zároveň uviedlo, že bežne pomáha konkrétnemu žiakovi so sebaobslužnými činnosťami, čo však nie je primárna úloha pedagogického, ale osobného asistenta.

Výsledky prieskumu sú súčasťou Analýzy zistení o stave školstva na Slovensku, postavenej na kvalitatívnom a kvantitatívnom prieskume realizovanom v rokoch 2017 - 2019.

Skupinové a individuálne rozhovory boli realizované so 656 respondentmi z oblasti školstva a zamestnávateľov. Na dotazníkovom prieskume sa zúčastnilo 15.322 respondentov.