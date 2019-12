Protiextrémistický zákon by sa už do volieb nemal meniť

Saková podotkla, že vzhľadom na blížiace sa voľby treba počkať na novú vládu.

11. dec 2019 o 14:33 TASR

BRATISLAVA. Protiextrémistický zákon by sa už do volieb nemal meniť. Vyplýva to z vyjadrení ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer) po stredajšom rokovaní vlády.

Na otázku o jeho fungovaní v praxi či jeho prípadnom prehodnotení odpovedala poznámkou, že "táto vláda má do konca svojej životnosti zhruba dva, dva a pol mesiaca". Vyjadrovať sa k nemu preto budú až po voľbách.

"Po voľbách uvidíme, ako bude zostavený nový parlament, aká bude nová vláda, dovtedy už nebudeme do toho vnášať nejaké svoje osobné pocity a domnienky. Potom sa treba spýtať novovytvoreného zákonodarného orgánu," povedala.

Podotkla, že je rada zákonov a novelizácií, ktoré čakajú jednotlivé ministerstvá na stole.