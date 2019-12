Najväčším skokanom je Matovič, Kiska klesol. Čo ukázal najnovší prieskum Focusu

Vládu bez Kollára nezostaví koalícia ani opozícia.

12. dec 2019 o 14:07 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Najväčším skokanom decembrového prieskumu agentúry Focus je hnutie OĽaNO Igora Matoviča.

Z novembrových necelých šesť percent vystrelili Obyčajní ľudia na rovných osem.

Naopak stúpajúci trend nárastu preferencií strany bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí sa zastavil a za svojim hlavným rivalom z demokratickej opozície koalíciou PS/Spolu už zaostáva vyše jedno percento.

Focus zbieral dáta od druhého do deviateho decembra a urobil ho na vzorke 1008 respondentov.

Kotleba opäť druhý

Napriek nárastu Matovičovho hnutia sa darilo hlavne Ľudovej strane - Naše Slovensko Mariana Kotlebu, ktorá sa opäť dostala na druhú priečku, keď oproti novembru posilnila o poldruha percenta.

Prvým je stále Smer, ktorý však v decembri klesol a dostal sa pod dvadsať percent.

Prieskum Focusu zachytil už aj predstavenie Matovičovej kandidátky, na ktorej sa nachádza bývalý televízny zabávač Jožo Pročko či niekdajší tenista Karol Kučera.

Z trojice strán SaS, KDH je OĽaNO jediné, ktoré sa v decembrovom prieskume výrazne odrazilo od päťpercentnej hranice potrebnej na vstup do parlamentu.

Tento trend je zhodný aj s predpoveďami bookmakerov, podľa ktorých má OĽaNO až 86-percentnú istotu, že sa dostane po budúcoročných februárových voľbách do parlamentu.

Okrem OĽaNO a ĽSNS sa v decembrovom prieskume výrazne darilo aj mimoparlamentnej Dobrej voľbe exministra zdravotníctva a vnútra za Smer Tomáša Druckera.

Oproti novembru druckerovci stúpli takmer o percento a majú už 3,8 percenta.

Lídri demokratickej opozície sa trápia

Decembrový prieskum nepoteší len kiskovcov, ale podobne sa na treťom mieste trápi aj koalícia PS/Spolu. Oproti novembru stratila dvojica strán až 1,4 percenta.

Výrazné straty zaznamenáva aj koaličný tábor.

Najmä SNS, ktorá v priebehu jedného mesiaca prišla tiež o 1,4 percenta a podľa aktuálneho prieskumu by bola poslednou stranou, ktorá by sa ešte dostala do parlamentu.

Nedarí sa ani Mečiarovmu ministrovi spravodlivosti Štefanovi Harabinovi a jeho Vlasti. Oproti novembru klesol z troch na takmer dve percentá.

Koalícia by vládu nezostavila ani s kotlebovcami

Naďalej platí, že súčasná koalícia by už vládu nevytvorila. Nielen pre oslabený Smer a SNS, ale hlavne preto, že Most by sa už do parlamentu nedostal.

Nepomohlo by jej ani keby so sebou zobrala kotlebovcov. Stále by nemala dosť hlasov v parlamente.

Nezostavila by ju však ani demokratická opozícia. Ak by chcela vládnuť, musela by do vlády pozvať aj hnutie Sme rodina Borisa Kollára.