PS-Spolu chce zabrániť štátu uzatváranie nevýhodných zmlúv

Zaviesť by sa mala aj hmotná zodpovednosť pre tých, ktorí tieto zmluvy podpisujú.

12. dec 2019 o 13:26 TASR

BRATISLAVA. Podmienky uzatvárania zmlúv zo strany štátu treba upraviť a jasne stanoviť, za akých okolností možno od nevýhodnej zmluvy odstúpiť.

Koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu chce priniesť zákon, podľa ktorého by mali byť zmluvy vopred zverejnené a riadne preskúmané.

Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval líder strany Spolu Miroslav Beblavý.

Hmotná zodpovednosť

"PS-Spolu navrhuje, aby SR prijala osobitný zákon, ktorý hovorí o tom, ako sa majú uzatvárať zmluvy, s tým, že bude jasné aj to, za akých okolností a akým spôsobom sa dá od týchto zmlúv odstúpiť," zdôraznil Beblavý.

Zaviesť by sa podľa neho mala aj hmotná zodpovednosť pre tých, ktorí tieto zmluvy podpisujú. Tvrdí, že štát potrebujeme mechanizmy, aby sa mohol z takýchto zmlúv "vymotať".

Vopred zverejniť text zmluvy

Podľa koalície by sa malo posilniť postavenie štátu ako zmluvného partnera, zadávateľa. Text zmluvy by mal byť zverejnený 30 dní vopred, odchýlka od textu by mala byť možná len so súhlasom vlády a musela by byť riadne odôvodnená.

Zmluvy by mali podľa PS-Spolu obsahovať aj podrobné posúdenie právnych rizík. Tieto podmienky by mohli platiť pre zmluvy nad hranicou desiatich miliónov eur.

Podmienky pre dodatky

V nevýhodných zmluvách vidí veľké riziko aj odborník koalície na transparentnosť Pavel Nechala.

"Návrh rešpektuje princípy, na ktorých je postavené občianske právo, teda záväzky a zmluvy," poznamenal s tým, že podmienky by sa mali upraviť aj pri prijímaní dodatkov k už uzatvoreným zmluvám.

Beblavý vysvetlil, že zmluvy by v zmysle ich návrhu kontroloval Útvar hodnoty za peniaze na Ministerstve financií (MF) SR alebo odbor Ministerstva spravodlivosti (MS) SR zaoberajúci sa arbitrážami.

Pripustil, že opatrenia by mohli priniesť vyššie výdavky na zabezpečenie personálnych kapacít, ak by sa však zabránilo uzatvoreniu nevýhodných zmlúv, vyplatilo by sa to podľa neho mnohonásobne.

Mýtny systém - príklad nevýhodnej zmluvy

Beblavý uviedol ako príklad nevýhodnú zmluvu na prevádzku mýtneho systému so spoločnosťou SkyToll, na ktorú upozornil aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.

Správu NKÚ z kontroly elektronického výberu mýta v Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) v stredu vzala na vedomie vláda.

Systém distribúcie príjmov z mýta podľa úradu nedostatočne plní hlavný zmysel mýtneho systému, teda aby vybrané poplatky od užívateľov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy prispievali významnou mierou na ich výstavbu a údržbu.