Čítanie na víkend: Prečo je humor základ života a kedy je smrť proti prírode

Pozrite si prehľad magazínového čítania.

13. dec 2019 o 13:16 sme.sk

Rozhovor so známym moderátorom

Súvisiaci článok Jan Kraus pre SME: Som neslušný a nevzdelaný. Mám gymnázium a ešte aj socialistické Čítajte

Keď bol školák, rád provokoval učiteľky. Kým sa celá trieda smiala, učiteľka zúrila a s krikom ho posielala za dvere.

Po revolúcii začal úspešne podnikať, ale krik na úradoch bol jedným z dôvodov, prečo s tým musel skončiť.

Myslí si, že školský systém z Rakúsko-Uhorska spôsobil, že nie sme vychovaní a nevieme viesť rozhovor, na čom potom krachujú aj manželstvá.

Český moderátor Jan Kraus hovorí tiež o nedôvere k cirkvi aj k elitám a vrátil sa aj k dvom týždňom, keď čakal na výsledky svojej lustrácie, ležal bezmocný v posteli a nemohol spať.

Povery predvianočného času

Súvisiaci článok Ako Slováci vyháňali z duše temnotu dlhých decembrových nocí Čítajte

Katarína, Barbora, Lucia. Dnes sú to len mená v kalendári, no kedysi tvorili súčasť dní, ktoré sa nazývali stridžie. Krátke decembrové dni s dlhými temnými nocami boli obdobím, keď sa to čarami doslova hemžilo.

V tieto noci prichádzali strigy, aby na popľutej lopate piekli v peci stridží koláč, mladým dievčatám hrozilo, že im vytrhnú žily a spradú ich na kolovrátku a cez komíny skákali čarodejné čierne mačky, ktorým bolo treba odtínať hlavy.

Zlé sily bolo treba odháňať mocnými čarami, cesnakom do kľúčových dierok, práskaním biča na krížnych cestách. Po dedine chodili počas stridžích dní tajomné mĺkve postavy zahalené v bielych plachtách, s tvárami zamúčenými do biela a husími krídlami v rukách. Viete prečo?

Čo cíti žena, ktorá náhle príde o muža

Súvisiaci článok Smrť manžela premietla do výstavy: Šialene ma to zmenilo, v zrkadle je niekto iný Čítajte

Nie som depresívna, som iba smutná, povedala Ľudmila Kasaj Poláčková, keď jej po náhlej smrti manžela psychologička odporučila lieky.

Kurátorka Nitrianskej galérie, ktorá pripravila pred dvoma rokmi hojne navštevovanú výstavu Príbehy (p)o smrti, v týchto dňoch otvorila jej pokračovanie.

Hovorí o tom, čo majú spoločné pôrod a smrť, aj o tom, ako po mužovej smrti dostávala od ľudí množstvo nevyžiadaných rád. Niekomu sa zdalo, že smútila dlho, inému, že krátko. „Smrť mladého človeka je absurdná a je pritom jedno, či zomrie na ťažkú chorobu, pri nehode, alebo spácha samovraždu,“ hovorí.

Malé tajomstvá zo slovenských kuchýň

Súvisiaci článok Ako afrodiziaká zničili turčianskych olejkárov Čítajte

Keď Sandro Boticelli maľoval svoj slávny obraz Venuše zrodenej z morskej peny, to, čo tomuto zrodeniu predchádzalo, by sa na plátno sotva hodilo.

Pri hádke dvoch gréckych bohov prišiel jeden z nich, Kronos, o pohlavný úd. Keď padol do morskej peny, narodila sa podľa mytológie Afrodita.

Afrodiziaká, prostriedky, ktoré majú povzbudiť pohlavný pud, sa dodnes nazývajú práve podľa tejto bohyne lásky a krásy. Prvé takéto povzbudivé látky u nás boli podľa etnologičky Kataríny Nádaskej med a orechy.

„Med je jedným z najstarších pokrmov, ktorý sa dával ako obeť božstvám. Orech bol zas považovaný za mýtický strom už od predkresťanského obdobia,“ hovorí Nádaská, ktorej nedávno vyšla kniha Afrodiziaká v slovenskej kuchyni s receptami pre zamilovaných. Čo sa v nej dá nájsť?

Príbeh problémového génia

Súvisiaci článok Slovenský Nostradamus sa volal Mikuláš Drábik. Jeho vízie boli pre vrchnosť nebezpečné Čítajte

Z väzenia pohraničného Lednického hradu vyvádzajú väzňa. Je to už vyše osemdesiatročný starec a čaká ho posledná strastiplná cesta. Plťou ho zvážajú dolu Váhom do Prešporka, tam opäť putuje do väzenia.

Výsledok súdu je vopred jasný a ani vysoký vek nezmierni trest. Protestantského kazateľa častuje katolícky súd menami ako podvodník, lžiprorok, heretik, fanatik, sektár.

Pred prešporskou radnicou na Hlavnom námestí sa dnes konajú kultúrne podujatia - v minulosti sa tu konali verejné popravy. Starca vyvádzajú s rukami zviazanými za chrbtom, dav sa prizerá.

Komenského spolužiak a dlhoročný známy Mikuláš Drábik, prorok, ktorý hlásal pád Habsburgovcov a mal rád alkohol aj peniaze, zomiera potupnou smrťou v júli 1671. Čím si ju vyslúžil?