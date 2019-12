Stav riek je dlhodobo zlý. Smernica o vode plní svoj účel, uvádza eurokomisia

Smernica stanovuje kritériá pre hodnotenie kvality vody v riekach, jazerách a mokradiach.

12. dec 2019 o 17:07 SITA

BRATISLAVA. Rámcová smernica o vode plní svoj účel a jej ciele sú rovnako dôležité ako v čase, v ktorom bola prijatá.

Podľa tlačovej správy slovenskej frakcie Svetového fondu na ochranu prírody (WWF Slovensko) to dnes konštatovali zástupcovia Európskej komisie (EK).

Nároky na kvalitu vody

Vzhľadom na to, že podľa EK 60 percent európskych a 45 percent slovenských vôd nie je v dobrom stave, verejnosť sa obávala, že EK zníži nároky na kvalitu vody. EK však kritériá neupravila a naďalej trvá na tom, aby ich členské krajiny Európskej únie (EÚ) plnili.



„Teraz je dôležité, aby sa krajiny sústredili na dosiahnutie cieľov Rámcovej smernice o vode. Posledný termín je rok 2027. Čas sa kráti a pred nami je dlhá cesta. Členské krajiny však majú jedinečnú príležitosť zrýchliť proces implementácie smernice. Práve teraz totiž pripravujú Vodné plány na roky 2022-27, a to vrátane Slovenska. Ak chceme dosiahnuť dobrý stav, musí byť revitalizácia jedným z hlavných cieľov vodného plánu a do obnovy riek musí smerovať dostatok financií,“ uviedla Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.



Za hlavné dôvody nevyhovujúceho stavu vody patrí podľa EK pomalé zavádzanie opatrení do praxe, nedostatočné financovanie projektov na obnovu riek a riečnej krajiny a ďalších projektov nevyhnutných na dosiahnutie dobrého stavu riek.

Úbytok biodiverzity

EK žiada od krajín, aby vrátili svojím riekam, jazerám a mokradiam dobrý stav. Ten sa posudzuje na základe miery znečistenia hydromorfologických zmien na riekach, akými sú výstavba priehrad, malých vodných elektrární či ďalších bariér.

Rovnako tiež vyrovnávanie korýt či úprava brehov a s tým spojený úbytok biodiverzity.

Zachovanie pôvodného znenia rámcovej smernice žiadalo v kampani viac ako 130 mimovládnych organizácií, viac ako 375-tisíc obyvateľov Európy a vyše 5 500 európskych vedcov. Podľa vedcov smernica od svojho vzniku v roku 2000 priniesla množstvo pozitív.