Izraelská agentúra zvažuje žalobu za šot Smeru, deti zákon veľmi nerieši

Stačí súhlas rodiča.

12. dec 2019 o 19:07 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Strana Smer, ktorá má vo volebnom videu aj dieťa s atrapou marihuanového jointa v ústach, možno bude čeliť žalobe.

Nie preto, že by porušila etické princípy o vystupovaní detí v reklamách, keďže slovenské zákony sú v tomto vágne.

Žalobu podľa týždenníka Týždeň zvažuje izraelská agentúra Shaviv Strategy & Campaigns, ktorá takmer identické video použila v kampani izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Priznáva to aj šéf Smeru Robert Fico, ktorý v šote účinkuje.

"Bez mučenia priznávam, že podobné video už bolo použité v zahraničí," napísal na facebooku Fico.

Agentúra, ktorá cez svojho slovenského spolupracovníka Michala Repu robila donedávna videá aj pre koalíciu PS-Spolu, má za sebou niekoľko sporných kampaní. Čierna Hora vyšetruje podozrenia, že sa jej šéf Aaron Shaviv podieľal na neúspešnom prevrate v roku 2016.

Upozorňoval na to aj poslanec Smeru Ľuboš Blaha, ktorý Shaviva označil za "monštrum".

Kampaň Smeru je podľa Fica v poriadku. "Všetko je po právnej stránke zabezpečené," povedal pre denník Pravda.

O Kotlebovi Fico mlčal

V predvolebnom šote sa Fico hrá na učiteľa, ktorý karhá deti za zlé správanie. Deti predstavujú lídrov opozičných strán.

"Miško Truban, to ako vyzeráš, to sa nehanbíš prísť ráno takto zhulený do škôlky?" pýta sa napríklad na videu Fico a chlapec s umelým jointom v ruke vzápätí odpadne do tuli vaku.