Dobré ráno: Matovič skokan mesiaca, Kiska nestúpa

Decembrový prieskum prekvapil najmä pri OĽaNO.

12. dec 2019 o 23:32 Zuzana Kovačič Hanzelová, Peter Tkačenko

Najväčším skokanom v prieskume je Igor Matovič.

Decembrový prieskum agentúry Focus ukázal, že po tom, čo polícia zvláštne obvinila Jaroslava Naďa a Matovič predstavil kandidátku, poskočil zo šiestich na osem percent.

Smer sa stále drží okolo 20-tich percent, druhí sú Kotlebovci s takmer 12-timi percentami, tretie je spolu s desiatimi, Za ľudí s deviatimi, a za Igorom Matovičom je Sme rodina so siedmimi, KDH, SaS a SNS s asi 5,5 percentami.

Ako to vyzerá dva a pol mesiaca pred voľbami? Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala s komentátorom Denníka SME Petrom Tkačenkom.

Krátky prehľad správ

SaS sa pripojí k paktu o neútočení, ktoré uzavreli PS Spolu KDH a Za ľudí. Dohodu podpíšu v pondelok. Strany sa dohodli, že v predvolebnej kampani na seba nebudú útočiť, a že v prípadnom úspechu po voľbách by nešli do vlády so Smerom, SNS a ĽSNS.

Robert Fico podal sťažnosť voči obvineniu pre svoju podporu extrémistických výrokov Milana Mazureka. Namieta zaujatosť prokurátora Honzu, ktorý je podľa expremiéra politicky zaujatý, má blízko k bratislavskej kaviarni a Georgovi Sorosovi.

Štát zastavil lov vlka dravého. Ročná kvóta pre poľovníkov sa totiž podľa ministerstva naplnila. Tento rok zastrelii poľovníci 35 vlkov. Ochranári upozorňujú, že napríklad z päťčlennej rodiny v Chočských vrchoch zostali len dve osem mesačné mláďatá, ktoré zrejme samé neprežijú. Začali zbierať podpisy za úplne zastavenie lovu vlka, podpísalo ju už sto tisíc ľudí.

Prezidentka Čaputová už má na stole demisiu ministerky zdravotníctva Andrey Kálavskej. Zatiaľ nie je jasné kedy sa stretnú, ani to, kto dočasne až do volieb povedie rezort zdravotníctva.

Americký producent a hlavná postava hnutia Me too Harvey Weinstein sa dohodol na finančnom odškodnení s väčšinou obetí sexuálneho násilia. Predbežná dohoda je s viac ako 30timi herečkami na 25 miliónov dolárov. Zastaviť má civilné žaloby, Weinsteina však v januári čaká trestné konanie, obvinený je zo znásilenenia a sexuálnych útokov.

Odporúčanie

Na dotlač išla vypredaná kniha Michala Kocába Vabank, ktorá je o období počas nežnej revolúcie. Už dvakrát sa vypredala, ak vás táto téma zaujíma, určite si ju utekajte kúpiť, predáva sa totiž lepšie ako teplé rožky.

