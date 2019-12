Lajčák udelil ceny Vyslanec dobrej vôle šikovným a úspešným Slovákom

Ocenenie šéfa rezortu diplomacie má byť vyjadrením vďaky mimoriadne úspešným Slovenkám a Slovákom.

12. dec 2019 o 22:00 TASR

BRATISLAVA. Tohtoročnými laureátmi ceny Vyslanec dobrej vôle sú lektorka slovenského jazyka pôsobiaca vo Fínsku Anna Kyppö, automobilový dizajnér pôsobiaci v Nemecku Jozef Kabaň a prevádzkový riaditeľ, ako aj člen predstavenstva leteckej spoločnosti Air Baltic Martin Sedlacký.

Ocenenia im udelil minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák vo štvrtok v priestoroch Palugyayovho paláca v Bratislave.

"Príbeh za udeľovaním týchto cien je jednoduchý. Pri svojich cestách po svete mám unikátnu možnosť spoznať množstvo Slovákov, ktorí žijú či pracujú v zahraničí, ktorí dosiahli skvelé úspechy vo svojom odbore, ktorí sú uznávaní, rešpektovaní a neraz viac známi vo svete než doma na Slovensku," povedal Lajčák.

Jozef Kabaň pri prevzatí svojho ocenenia povedal, že napriek tomu, že zo Slovenska v mladosti odcestoval, je hrdý na to, že je Slovákom.

"Žijeme vo fantastickej dobe, je to krásne obdobie, keď svet je otvorený. Máme možnosť nielen snívať, ale, čo je omnoho krajšie, aj žiť naše sny," zhrnul.

Ocenenie Vyslanec dobre vôle má potvrdiť, že Slováci nie sú len šikovní, ale aj vynachádzaví ľudia, ktorých nápady sú známe aj vo svete.

Ocenenie šéfa rezortu diplomacie má byť vyjadrením vďaky mimoriadne úspešným Slovenkám a Slovákom, ktorých pracovné úspechy prispievajú k budovaniu dobrého mena našej krajiny.

"Rozhodli sme sa, že budeme ich príbehy prostredníctvom tohto ocenenia približovať aj verejnosti na Slovensku. Jednak preto, aby sme vám poďakovali za to, čo ste dosiahli, a povedali, že sme na vás hrdí, jednak preto, aby sme vám dali možnosť svoj životný príbeh predstaviť na Slovensku, kde niekto o vás vie, ale širšia verejnosť dosť často aj nie tak, ako by ste si zaslúžili. No a aj preto, lebo ste inšpiráciou pre mladých ľudí, ktorí hľadajú svoje uplatnenie vo svete, a vy ste príkladom toho, že vedomosti a tvrdá práca sa presadia všade vo svete," dodal Lajčák.