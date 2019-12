Evidenčné čísla pre autá sa majiteľom dajú doručiť

Kuriérovi je pri doručení potrebné odovzdať staré tabuľky aj doklady, inak nové nevydá.

13. dec 2019 o 11:24 SITA

BRATISLAVA. Majitelia áut, ktorí od začiatku decembra využijú niektorú z elektronických služieb Národnej evidencie vozidiel a na základe toho im vydajú nové doklady či tabuľky Evidenčného čísla vozidla (EČV), môžu vynechať návštevu dopravného inšpektorátu.

Ako informoval tlačový odbor rezortu vnútra, po vykonaní elektronickej zmeny v evidencii vozidiel polícia zasiela tabuľky EČV a osvedčenia o evidencii, teda „malý aj veľký technický preukaz", na adresu, ktorú si majiteľ alebo držiteľ vozidla určí.

Kuriér môže doručiť tabuľky EČV domov či na pracovisko.

„Kuriérovi pri doručení je potrebné odovzdať staré tabuľky aj doklady, ktoré poputujú do skartácie. Ak ich však občan nebude mať pripravené ani pri opakovanom doručení, podľa zákona mu nové kuriér neodovzdá a občan si ich bude môcť prevziať na najbližšom dopravnom inšpektoráte," upozornila ministerka vnútra Denisa Saková.

Ministerstvo zároveň pripomína, že poplatky pri elektronických podaniach v oblasti evidencie vozidiel sú len polovičné.

Všetky služby so zabezpečením výroby a distribúcie technických preukazov a tabuliek EČV zabezpečuje podľa ministerstva nové pracovisko v Slovenskej Ľupči. Päť zamestnancov tam bude zabezpečovať túto činnosť pre celé Slovensko.

Ministerstvo vnútra zároveň zdôrazňuje, že o evidenčné úkony, ktorých vykonanie bolo doteraz naviazané na príslušný okres podľa pobytu alebo sídla držiteľa, už možno požiadať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Konkrétne ide o vyradenie vozidla z evidencie, dočasné vyradenie vozidla z evidencie, zmenu farby vozidla, zápis schváleného spájacieho zariadenia do osvedčenia o evidencii časť II. alebo zrušenie takéhoto zápisu, zápis schválených rozmerov a druhu pneumatík a schválených rozmerov ráfikov, ak tento zápis nevykonal okresný úrad, alebo výmena neplatného osvedčenia o evidencii a to v prípade zrušenia zápisu nesprávnych alebo neúplných údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii I. alebo osvedčení o evidencii II. a zápisu správnych údajov do týchto dokladov, alebo v prípade zmeny miesta pobytu, sídla alebo prevádzkarne, ak dopravný inšpektorát nevydáva novú tabuľku s evidenčným číslom.