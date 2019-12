Britské a slovenské voľby sa podobajú viac než sa zdá

Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

13. dec 2019 o 11:28 The Slovak Spectator

1. Aj Vianoce môžu byť bez odpadu: Luxembourg vs. Slovakia: Where is it easier to go zero-waste?

2. Koncert rockovej legendy, netradičné trhy či podujatie pre milovníkov akvaristiky. Aj toto chystá predvianočná Bratislava: Top 10 events in Bratislava

3. Kežmarok má potenciál, ale aj trikrát vyššiu nezamestnanosť než je slovenský priemer. Prečo? A great past but not such a bright present

4. Slovenský dizajnér Jozef Kabaň sa vracia do Volkswagenu: Kabaň will return to VW as the brand’s chief designer

5. Trestné stíhania, tradégia v Prešove a Kočner na “elitnom” zozname. Prečítajte si zhrnutie týždňa: Tragedy in Prešov and bad news for Kočner from the U.S.

6. V Bratislave vyrastie mestský sad: Bratislava is getting its first municipal orchard

7. Aj tento rok brázdi ulicami hlavného mesta špeciálna električka. Kedy a kde na ňu môžete naskočiť? Christmas tram hits the streets of Bratislava

8. Obujte si turistické topánky a vydajte sa objavovať skryté krásy Malých Karpát: Jelenia hora and Kršlenica

9. Ako bojovať s odpadom? Pressure on waste management needed

10. Britské a slovenské voľby sa podobajú viac než sa zdá: Strange parallels as Britain and Slovakia go to the polls

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.