Kamión narazil na bratislavskej pumpe do áut

V dôsledku nárazu bolo osobné vozidlo odrazené do stojana čerpacej stanice, sú zranenia.

13. dec 2019 o 11:46 (aktualizované 13. dec 2019 o 13:35) TASR

BRATISLAVA. Záchranári v piatok zasahovali na jednej z čerpacích staníc v Bratislave na diaľnici D1 v smere na Senec. Havarovalo tam nákladné auto, ktoré narazilo do ďalších áut.

"Podľa doterajších informácií vodič nákladného motorového vozidla pri vchádzaní na čerpaciu stanicu z doposiaľ nezistených príčin narazil do ďalšieho nákladného motorového vozidla a následne do osobného auta. V dôsledku nárazu bolo osobné vozidlo odrazené do stojana čerpacej stanice," uviedla polícia na sociálnej sieti.

Pri nehode utrpeli zranenie vodič kamióna i vodička osobného auta, previezli ich do nemocnice.

"Zranení utrpeli úraz hlavy, obaja boli počas transportu do nemocnice pri vedomí a v stabilizovanom stave," pridala podrobnosti hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová.

Napriek tomu, že nehoda sa stala pri vjazde na čerpaciu stanicu a diaľnica D1 bola plynule prejazdná, v blízkosti miesta sa tvorili kolóny, ktoré spôsobovali pomaly idúci zvedaví vodiči.