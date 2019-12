Úrad pre verejné obstarávanie kontroluje tender rezortu vnútra na poznávacie značky

Ministerstvo vnútra ešte v lete vyhlásilo nadlimitnú zákazku.

13. dec 2019 o 15:30 SITA

BRATISLAVA. Úrad pre verejné obstarávanie kontroluje tender na evidenčné čísla vozidiel z dielne rezortu vnútra.

Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa úradu Jana Zvončeková.

Uzatvorená na dobu neurčitú

„Úrad pre verejné obstarávanie v súvislosti so zákazkou ‚Výroba a dodanie Tabuliek s evidenčným číslom Slovenskej republiky a súvisiace služby' vstupuje do kontroly pred uzavretím zmluvy, pričom vydal predbežné opatrenie, čím pozastavil konanie kontrolovaného, teda ministerstva vnútra okrem úkonov súvisiacich so zrušením predmetného verejného obstarávania," uviedla Zvončeková.



Ministerstvo vnútra ešte v auguste oznámilo, že získalo bezodplatne do svojho vlastníctva dizajny registračných značiek a tabuliek s evidenčným číslom pre autá.

Doterajšími vlastníkmi dizajnov registrovaných na Úrade priemyselného vlastníctva SR boli Peter Blizniak a spoločnosť TURČAN DELTA s.r.o., s ktorou malo ministerstvo vnútra od roku 2005 podpísanú zmluvu na výrobu a dodávku reflexných tabuliek s evidenčným číslom, tabuliek CD (diplomatických) a individuálnych evidenčných čísel pre vozidlá.

„Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú. Presné počty evidenčných čísel na nasledujúci kalendárny rok boli predmetom dodatkov, ktoré sa podpisovali pred koncom kalendárneho roka a ktoré reflektovali aktuálnu situáciu v prihlasovaní vozidiel. V roku 2007 sa dodatkom k zmluve zmenila platnosť zmluvy na dobu určitú," informovalo vtedy ministerstvo.

Po rokovaniach sa rezortu nakoniec podarilo dohodnúť s vlastníkom a zmluvne zakotviť bezodplatný prevod vlastníckych práv k dizajnu fólií registračných značiek a tabuliek s evidenčným číslom.

Nadlimitná zákazka

Ministerstvo v tejto súvislosti vyhlásilo nadlimitnú zákazku na výrobu a dodanie tabuliek s evidenčným číslom SR a súvisiace služby.

Predpokladaná hodnota zákazky bola odhadovaná na skoro 34,5 milióna eur bez DPH.

Predmetom vyhláseného verejného obstarávania je výroba a dodanie rôznych druhov tabuliek s evidenčnými číslami, vrátane tabuliek s osobitným evidenčnými číslami, tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom, tabuliek s evidenčným číslom určeným pre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom, tiež tabuliek alebo nálepiek s písmenami CD a CC, ako aj ich duplikáty.

„Súčasťou zákazky sú aj služby súvisiace s výrobou, skladovaním a dodaním tabuliek s evidenčnými číslami. Predpokladané množstvo vyrobených a dodaných tabuliek s evidenčným číslom je 1 170 000 kusov za rok. Ministerstvo s víťazným uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo na 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti," vysvetlil rezort.