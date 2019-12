Volebné videá Smeru režíruje firma hovorcu strany

V jednom z videí, ktoré strana zverejnila na začiatku kampane, kritizuje a zosmiešňuje opozíciu.

15. dec 2019 o 9:03 SITA

BRATISLAVA. Volebné videá vládnej strany Smer režíruje spoločnosť JM Communication, s.r.o. hovorcu strany Jána Mažgúta.

Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca Smeru.

„Videá sú súčasťou kampane, ktorá je v réžii spoločnosti JM Communication, s.r.o. Okrem už spomínaných videí sa kampaň vedie aj inými prostriedkami, ktoré sú a budú viditeľné aj v budúcnosti,“ priblížil Mažgút.

V jednom z videí, ktoré strana Smer zverejnila na začiatku volebnej kampane, komentátor kritizuje a zosmiešňuje opozíciu.

Vo videu sa objavujú lídri opozičných strán Richard Sulík, Igor Matovič, Andrej Kiska, Michal Truban, Boris Kollár či Štefan Harabin.



V ďalšom kontroverznom videu vystupuje už samotný predseda Smeru Robert Fico, ktorý z pozície „učiteľa“ karhá lídrov opozičných politických strán. Tých vo videu hrajú deti.

„Decká, to nemyslíte vážne. Mirko Beblavý, už s tým, prosím ťa, prestaň. Všetci vieme, že si gorilie mláďa. Miško Truban, to ako vyzeráš? To sa nehanbíš prísť takto ráno do škôlky zhúlený?“ hovorí vo videu Fico.