Danko tvrdí, že po vražde Kuciaka žiadal Fica o predčasné voľby

Mohol som položiť vládu, tvrdí Danko.

15. dec 2019 o 13:43 TASR

BRATISLAVA. Predseda SNS Andrej Danko po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej prosil predsedu Smeru a vtedajšieho premiéra Roberta Fica, aby vláda išla do predčasných parlamentných volieb.

Povedal to v nedeľnej politickej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Zdôraznil, že mohol položiť vládu Roberta Fica aj Petra Pellegriniho (Smer).

"Rozhodol som sa vo vláde ostať," komentoval predseda Národnej rady (NR).

Uviedol, že jedným z dôvodov, prečo sa rozhodol ísť do spoločnej vlády so stranou Most-Híd, bolo to, aby spoločne postavili hrádzu proti extrémizmu.

Predseda SaS Richard Sulík však komentoval, že, paradoxne, práve za tejto vlády extrémisti zosilneli najviac. Predseda národniarov sa však ohradil, že v tomto smere "má čisté svedomie".

Sulík tiež avizoval, že v pondelok (16. 12.) sa liberáli pripoja k predvolebnej dohode o neútočení s mimoparlamentnými Progresívnym Slovenskom (PS)-Spolu, KDH a Za ľudí.

"To, že nespravíme predvolebnú koalíciu, neznamená, že sa nevieme dohodnúť. SaS spravila všetko pre to, aby to tak bolo," dodal.