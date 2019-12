Pravdepodobnosť sa blíži k nule. Vianoce budú zrejme bez snehu

Počet dní so snehovou prikrývkou ubúda.

15. dec 2019 o 15:57 TASR

BRATISLAVA. Na väčšine Slovenska, predovšetkým v nižších polohách, tento rok zrejme nebudú biele Vianoce.

"Pravdepodobnosť, že by nastala takáto možnosť, sa vzhľadom na aktuálne predpovede znižuje takmer k nule," povedal pre TASR klimatológ Pavel Matejovič.

Ako dodal, v dôsledku globálneho otepľovania počet dní so snehovou pokrývkou ubúda, a to sa týka aj decembra, ktorý je prvým mesiacom zimy.

Pravdepodobnosť je malá

Pravdepodobnosť, že bude sneh počas Vianoc na celom území Slovenska, teda aj v nížinách, štatisticky predstavuje iba 30 percent. Zdá sa však, že takýchto prípadov je aj vzhľadom na klimatickú zmenu čoraz menej.

Naposledy boli nielen biele, ale aj mrazivé vianočné sviatky na celom Slovensku pre 17 rokmi, teda v roku 2002. Aj juhozápad krajiny bol vtedy prikrytý viac než 10-centimetrovou snehovou perinou.

Zároveň patrili k jedným z najchladnejších Vianoc v histórii pozorovaní. Napríklad v Poprade klesla teplota na Štedrý deň ráno na mínus 21 stupňov Celzia.

Podobná situácia nastala aj rok predtým - napríklad 24. decembra 2001 v Piešťanoch zaznamenali mráz mínus 22 stupňov a bolo takisto desať centimetrov snehu.

Pamätníci si spomenú na chladné a zasnežené Vianoce v roku 1963 alebo tiež v roku 1981, keď v Bratislave dosiahla 26. decembra snehová pokrývka až 44 centimetrov. V tom čase sa však ešte striedali studené zimy s teplejšími.

Ako pripomenul Matejovič, od 90. rokov 20. storočia sa častejšie vyskytujú zimy teplé alebo "normálne", teda s teplotami zodpovedajúcimi dlhodobému priemeru.

Teplé počasie na Vianoce sa však mohlo vyskytnúť aj v rokoch, keď bola inak studená zima - napríklad zima 1995/1996.

Na Štedrý deň v roku 1995 na juhozápade dosiahli denné teploty okolo 12 stupňov. Pritom do sviatkov vládlo typické zimné počasie a pokračovalo aj po Vianociach.

Vianočné oteplenie

Súvisí to s javom, ktorý sa volá 'vianočné oteplenie'. Jeho príčinou je teplotný kontrast medzi Atlantickým oceánom, ktorý chladne pomalšie než pevnina.

Oceánsky vzduch je začiatkom zimy teplejší než kontinentálny a ak začne prúdiť do strednej Európy, väčšinou prekazí bielu vianočnú idylu. Tento jav odrážajú aj ľudové pranostiky, napríklad tá známa o Kataríne na ľade a Vianociach na ľade.

"O typickom vianočnom oteplení sa však dnes už dá sotva hovoriť, keďže v priebehu väčšej časti zimy prevažuje teplotne nadnormálne počasie. Aj tohtoročná zima by mala byť podľa modelov ako celok teplotne nadnormálna," dodal Matejovič.

To podľa jeho slov nevylučuje, že sa môžu objaviť aj kratšie obdobia so silnými mrazmi a takisto aj situácie, keď napadne veľmi veľa snehu. Počas blížiacich sa vianočných sviatkov to však s veľkou pravdepodobnosťou nebude.

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu v ďalších dňoch teplota na juhozápade Slovenska môže vystúpiť na 14, v utorok (17. 12.) až na 16 stupňov.