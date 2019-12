SaS sa pridala k paktu o neútočení

Kľúčovým bodom je vylúčenie spolupráce so Smerom, SNS a ĽSNS.

16. dec 2019 o 11:42 (aktualizované 16. dec 2019 o 12:32) SITA

Tlačová konferencia koalície PS-Spolu počas podpísania Paktu o neútočení so stranou Sloboda a Solidarita (SaS) 16. decembra 2019 v Bratislave. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Sloboda a Solidarita sa dnes pridala k paktu o neútočení, ktoré už medzi sebou uzavreli strany Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia (PS/Spolu), Kresťanskodemokratické hnutie a (KDH) Za ľudí.

Ako povedal na tlačovom brífingu v sídle KDH predseda strany SaS Richard Sulík, ide o dohodu piatich strán, ktoré sú pripravené na to, aby prevzali vládu na Slovensku.

Vylúčenie spolupráce

Dodal, že kľúčovým bodom je pre neho práve vylúčenie povolebnej spolupráce so Smerom, Slovenskou národnou stranou (SNS) a stranou Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).



„Som rád, že sme sa zasa posunuli o čosi ďalej. To, čo sme začali v lete, pokračuje. Naša dohoda sa rozrastá, keď sa pridal Kiska a teraz Sulík. Bol som sa pozrieť v Leviciach, na stretnutie extrémistov a musíme to čím skôr zastaviť,“ vyhlásil predseda KDH Hlina.

Dodal, že na dnešnú kapustnicu by zavolali aj Igora Matoviča, ak by nechal hnev za dverami.



„Ľudia sa nás pýtajú, či reálne dokážeme priniesť zmenu. Smer-SD sa snaží opozíciu zosmiešňovať a zabrániť, aby prišla skutočná zmena. Myslím si, že budeme stabilnou vládou a vydržíme spolu, ak dodržíme zopár bodov. Ukazujeme, že dokážeme spolupracovať už teraz a neútočiť na seba,“ vyhlásil líder PS/Spolu Truban.

Ako „symbol spolupráce“ priniesol Svätoplukove prúty. Ďalej povedal, že teraz musia ísť do ulíc a presvedčiť ľudí, že dokážu zobrať lopatu do rúk a ísť všetci do vlády.

Kiska: Dvanásť rokov Smeru stačilo

Predseda strany Za ľudí exprezident Andrej Kiska poznamenal, že dvanásť rokov vlády Smeru stačilo.

„Celé slušné Slovensko volá po zmene. Ľudia, ktorí tu stoja, sú základom budúcej čestnej a silnej vlády, budúcej koalície. Každý jeden signál aj dnešný podpis je pre Slovensko veľmi dôležitý. Áno, sme pripravení zobrať zodpovednosť a byť silnou alternatívou,“ uviedol Kiska.



„SaS dnes pristupuje k tejto dohode, ktorá sa nazýva o neútočení. Ani doteraz sme na seba neútočili, toto nie je kľúčové. Kľúčový bod je, že sme vylúčili spoluprácu so Smerom, SNS a s Kotlebom. Už dlhodobo to vylučujeme, ale teraz je to napísané čierne na bielom a Fico sa toho bojí,“ vyhlásil Sulík.

Dodal, že nikto, kto chce bojovať proti korupcii, sa s Ficom pri zostavovaní vlády baviť nebude, zároveň za SaS dúfa, že pomôžu aj novým programom.



Strany sa ďalej prostredníctvom tohto dokumentu dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani. Do dohody zakotvili aj mechanizmus zmierovacieho konania.

Pakt uzavreli v júli

Pakt o neútočení uzavrela koalícia PS/Spolu s KDH ešte v júli. Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska vtedy vyjadril prekvapenie nad tým, že v dokumente, ktorý predstavitelia troch strán podpísali, chýbalo vylúčenie spolupráce so Smerom, SNS a „extrémistami“.

Po doplnení tejto „formulky“ sa strana Za ľudí k dohode pridala. Strana SaS, podobne ako strana Za ľudí, požadovala, aby bolo súčasťou dokumentu vylúčenie akejkoľvek spolupráce so stranami Smer, SNS a ĽSNS.

Po zapracovaní tejto výhrady Sulík vyhlásil, že aj strana SaS podpíše tento dokument.