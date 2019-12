Spolupatričnosť zatiaľ pozvanie k patku o neútočení nedostala

Strana s obsahom paktu problém nemá.

17. dec 2019 o 14:46 SITA

BRATISLAVA. Maďarská komunitná spolupatričnosť zatiaľ pozvánku k pristúpeniu k paktu o neútočení nedostala, s jeho obsahom však nemá problém.

Pre agentúru SITA to uviedol predseda hnutia Spolupatričnosť Szabolcs Mózes v reakcii na pondelkové pristúpenie strany Sloboda a Solidarita (SaS) k tomuto paktu.

Bez Maďarskej komunitnej spolupatričnosti nebude podľa Mózesa možná zmena vlády ani po týchto voľbách.



Za stranu Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť kandidujú v budúcoročných voľbách aj predstavitelia Strany maďarskej komunity (SMK) a Maďarského fóra, Spolupatričnosť tak funguje ako volebná strana.

Mózes vníma pakt o neútočení medzi opozičnými stranami ako vytvorenie bloku strán, ktoré zdieľajú rovnaké základné hodnoty.

„Vďaka tejto dohode budú slovenskí voliči jasne vidieť, kto chce budovať slušné Slovensko a kto nie,“ myslí si Mózes.

Pozvánku zatiaľ nedostali

Pripomenul, že dohodu o spoločnej kandidátke maďarských strán podpísali len koncom novembra, čo možno bolo dôvodom, prečo zatiaľ neprišla pozvánka od opozičných strán k pristúpeniu k tomuto paktu. Zdôraznil, že bez účasti maďarskej strany doteraz nevznikla reformná a demokratická vláda.

„Prieskumy ukazujú, že bez Maďarskej komunitnej spolupatričnosti nebude možná zmena vlády ani po týchto voľbách. Zodpovední slovenskí politici to vedia. Slovenská pravica potrebuje maďarského partnera pre stabilitu a podporu reforiem a my potrebujeme demokratických slovenských partnerov pre zabezpečenie práv maďarskej menšiny,“ povedal predseda Spolupatričnosti.



Zároveň priblížil, že s jednotlivými predstaviteľmi strán vedú neformálne rozhovory a ak príde nejaká ponuka, musia ju prerokovať všetky tri strany, ktoré poslali svojich kandidátov na listinu Maďarskej komunitnej spolupatričnosti.

„Zdieľame rovnaké hodnoty. To, čo naši slovenskí kolegovia podpísali, sme otvorene a záväzne vyhlásili už viackrát, teda že nepôjdeme do vlády so Smerom, SNS, ani s Kotlebom a Harabinom. Na slovenské opozičné strany sme neútočili ani nemienime útočiť. S obsahom dohody, tak ako ho poznáme z médií, nemáme problém,“ dodal Mózes.

K paktu volajú Matoviča

Pakt o neútočení uzavrela ešte v lete koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia (PS/Spolu) s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH).

Strany sa prostredníctvom tohto dokumentu dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani a do dohody zakotvili aj mechanizmus zmierovacieho konania.

Neskôr sa k paktu po doplnení formulky o vylúčení spolupráce so Smerom, SNS a ĽSNS pridala aj strana exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí. V pondelok sa pod pakt podpísala aj strana SaS.

Predstavitelia strán zároveň vyzvali Igora Matoviča a jeho hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), aby taktiež k dohode pristúpil. Agentúra SITA požiadala v tejto veci OĽaNO o stanovisko, no to zatiaľ nereagovalo.



Podľa posledného prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra Polis Slovakia v dňoch 7. až 11. decembra na vzorke 1 131 respondentov, by Maďarskú komunitnú spolupatričnosť volilo 5,2 percenta voličov.

Agentúra Focus jej začiatkom decembra namerala voličskú podporu 4,3 percenta.