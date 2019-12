Sprievodca do hôr: 21 tipov na bezpečnú turistiku podľa horského záchranára

V roku 2017 zahynulo v slovenských horách 28 ľudí, z toho polovica vo Vysokých Tatrách. Podľa zápisov Horskej záchrannej služby (HZS) boli príčiny rôzne. Podchladenie, pád, zásah padajúcou skalou i náhla porucha zdravia.

Niekedy stačí rýchla zmena počasia alebo neskorý začiatok túry a hneď sa môžete objaviť v štatistikách úrazovosti HZS. Za 80 percent úrazov si totiž podľa nich môžu turisti sami.

„Podcenia prípravu túry, nemajú dostatok skúseností, nevedia predvídať alebo si nepozrú predpoveď počasia ani podmienky na horách,“ tvrdí riaditeľ HZS Jozef Janiga.

Ako sa správať v horách, čo robiť počas búrky, na čo nezabudnúť alebo ako znížiť riziko vzniku úrazov na minimum? Radí náčelník HZS v Starom Smokovci Miroslav Živčák.

Ako sa pripraviť na túru?

1. POČASIE. Predtým, ako sa rozhodnete ísť na túru a začnete si vyberať konkrétne miesto, pozrite si predpoveď počasia na stránkach Slovenského hydrometeorologického ústavu a skontrolujte aj predpoveď počasia na horách na stránkach Horskej záchrannej služby.

„Pokazené počasie je častý faktor horských nehôd. Je preto veľmi dôležité pozrieť si, či je bezpečné ísť na hory, alebo radšej zostať doma či na chate,“ hovorí Miroslav Živčák.

• • •

2. MAPA. Poslednou zastávkou pred cestou na hory by mala byť turistická mapa.

„Ak so sebou nemáte skúseného parťáka, ktorý pozná danú trasu alebo po nej už niekedy išiel, treba si ju celú naštudovať,“ radí Živčák.

Netreba však papierové vydanie, stačí jej online verzia na stránkach magazínu o horách Hiking. Nachádza sa tam vyhľadávač optimálnej cesty medzi dvoma zadanými rázcestiami, ktorý vám pomôže s návrhom trasy a zobrazí farby značiek aj štatistické údaje o úsekoch ako nadmorská výška, prevýšenie, vzdialenosť či časový odhad.

Vhodné je zobrať si so sebou aj papierovú mapu, prípadne si do mobilu nainštalovať aplikáciu turistickej mapy alebo mapový portál Mapy.cz, ktorý umožňuje podrobné vyhľadávanie v turistických mapách celej Európy.

• • •

3. ČAS. Pri plánovaní túry počítajte s určitou časovou rezervou a radšej vyrazte skôr, aby ste sa náhodou nevracali po tme. Môže sa totiž ľahko stať, že túra nebude prebiehať podľa vašich plánov. Či už sa udeje nejaká mimoriadna udalosť alebo len zažijete nádherné výhľady a bude vám ľúto opustiť ich po jednej minúte. Radšej skôr vyraziť, ako sa neskôr vrátiť.

Čo si zobrať so sebou?

4. MOBIL. Či už idete na polhodinovú túru alebo celodennú, zakaždým si dostatočne nabite mobilný telefón. V prípade nečakaných udalostí ho totiž budete veľmi potrebovať.

„Ak niekde uviaznete alebo sa stratíte, nemusíte poznať terén, ak máte telefón s GPS. Dokážete ním zaslať vynútenú esemesku s vašou polohou, vďaka čomu vieme s presnosťou päť až desať metrov, kde sa nachádzate,“ vysvetľuje Živčák.

video //www.youtube.com/embed/pX6h4nmCyD8

5. LEKÁRNIČKA. Nápomocnou dokáže byť aj lekárnička. Nemusíte si ju brať celú, stačí pár nevyhnutných vecí. Patria medzi ne lieky na nevoľnosť, proti bolesti alebo alergii, obväzy, náplasti, gáza, trojrohá šatka, dezinfekčný prostriedok, hygienické rukavice, izolačná podložka, nožnice, pinzeta a karta prvej pomoci.

• • •

6. POWERBANK. V prípade, že idete na dlhšiu alebo viacdňovú túru, stojí za to pribaliť si aj nabitú powerbanku. S týmto externým prenosným zdrojom energie si kdekoľvek môžete nabiť mobilný telefón, v niektorých verziách aj dva telefóny naraz.

video //www.youtube.com/embed/h9AMi0Jpyj0

7. OBLEČENIE. Výbava do hôr sa veľmi líši od toho, či je leto alebo zima, či idete na hodinu alebo celý deň a rovnako aj od toho, či sa nachádzate v Malej Fatre alebo sa chystáte vyliezť na Gerlachovský štít.

V každom prípade však platí, že na dlhú túru by ste si nemali brať novú obuv. Kým totiž nie je rozchodená, mohla by vám spôsobiť nepríjemné otlaky.

„Obuv by mala mať vibramovú podrážku a chránený členok. Okrem toho je v lete vhodné hodiť si do batohu pokrývku hlavy, veci do dažďa aj nejakú teplejšiu bundu, pretože aj v letných mesiacoch môže občas nasnežiť,“ hovorí Živčák.

Užitočné dokážu byť aj slnečné okuliare, čo platí celoročne. V lete kvôli ostrému slnku, v zime zas kvôli snehovej pokrývke, od ktorej sa môže odrážať UV žiarenie.

• • •

8. NEPREMOKAVÝ OBAL. Okrem výbavy pre seba a zvyšok posádky treba myslieť aj na elektroniku. Tej sa totiž v chladoch výrazne znižuje výdrž, navyše v prípade dažďa sa môže pokaziť úplne. Preto je dobré mať pre mobilný telefón nepremokavý obal.

video //www.youtube.com/embed/i47geKlokus

9. JEDLO A TEKUTINY. Zabúdať netreba ani na pitný režim. V prípade tekutín platí jednoduchý vzorec, že najlepšia je čistá voda. Ak sa však rozhodnete pre niečo iné, snažte sa vyhnúť sladeným a sýteným nápojom a vynechať by ste mali aj alkohol.

„V zime si treba zobrať do termosky teplé tekutiny, v žiadnom prípade však nie alkohol. Urýchľuje totiž podchladenie,“ prezrádza Živčák.

• • •

10. PRILBA. Vložiť telefón do obalu príde samozrejmé takmer každému, horšie je to s lyžiarskymi prilbami. Používa ich minimum lyžiarov alebo snowboardistov, avšak nech už sa lyžujete akokoľvek dobre, prilby treba nosiť predovšetkým kvôli ostatným. K najvážnejším zraneniam na svahoch totiž dochádza zrážkou dvoch osôb, pričom neraz je jedna z nich pod vplyvom alkoholu.

„Prilba je dobrá, aj keď nie je povinná. Veľmi často dochádza ku zrážkam lyžiarov kvôli nezodpovednej jazde a vysokej rýchlosti jedného z nich. V takom prípade nie sú výnimkou otrasy mozgu či bezvedomia. Najčastejšie úrazy lyžiarov sú zlomeniny dolných končatín, v prípade snowboardistov ide o fraktúru kľúčnej kosti, ramena či zápästia,“ vymenúva náčelník horskej služby.

video //www.youtube.com/embed/dbnKGI1itUw

11. ZIMNÁ VÝBAVA. V prípade, že sa prechádzate zimnou prírodou v rámci značených trás a v dostupnom teréne, netreba mať špeciálnu výbavu. Tá začína byť aktuálnou až v náročnejšom teréne.

„Vo vyšších polohách by mala byť samozrejmosťou lopatka, sonda a lavínový vyhľadávač. Jednak kvôli našej bezpečnosti, no zároveň aj preto, aby sme dokázali pomôcť iným,“ radí Živčák.

• • •

12. ČELOVKA. Poslednou na zozname je čelovka. Do batoha by ste si ju mali hodiť predovšetkým na konci jesene a počas celej zimy, kedy jednak zapadá slnko skôr a zároveň trvá prejsť niektoré trasy aj dvojnásobne dlho v porovnaní s letom.

Čo (ne)robiť počas túry?

13. ODCHOD. Otázka, čo robiť počas túry, sa začína ešte skôr, ako urobíte prvý krok. Dôležitý je totiž čas odchodu.

„Vyrážať treba zavčas rána, aby ste sa stihli vrátiť späť. Výnimkou sú krátke párhodinové túry, na ktoré sa môžete vybrať aj na obed. V zime však treba myslieť na to, že tma je už o 16-tej,“ vysvetľuje Živčák.

• • •

14. TEMPO. Dĺžku trasy aj tempo chôdze prispôsobujte najmenej zdatnej osobe. Okrem toho dajte vedieť chatárovi alebo inej príbuznej osobe, kam idete a o koľkej sa pravdepodobne vrátite. Ak by sa totiž dialo niečo mimoriadne, stále bude existovať nezávislá osoba, ktorá vám môže privolať pomoc.

video //www.youtube.com/embed/ijVK9zrcFnQ

15. SILY. Počas túry sa nikdy nerozhodujte pre zmenu trasy, pokiaľ by šlo o nárast vzdialenosti alebo času. Ľahko sa totiž môže stať, že preceníte svoje sily alebo vojdete do neznámeho nebezpečného terénu, na ktorý nie ste pripravení.

• • •

16. SKRATKY. Nehľadajte ani žiadne skratky a držte sa turistických chodníkov. V húštinách či v lese sa totiž môže nachádzať nebezpečná zver. V túre nepokračujte ani v prípade, ak ste sa náhodou ocitli mimo značenej trasy a máte pocit, že ste sa stratili. V takom prípade sa nespoliehajte na to, že sa na cestu vrátite o niekoľko sto metrov ďalej. Za každých okolností choďte späť na miesto, kde ste naposledy videli turistickú značku.

Čo robiť v prípade ohrozenia?

17. PRVÁ POMOC. V horskom prostredí treba počítať s tým, že profesionálna pomoc nie je tak blízko a tak dostupná ako v meste. Treba preto ovládať zásady podávania prvej pomoci. Pretože akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna. Pripomenúť sa dá na stránke Krajiny záchrancov.

• • •

18. BÚRKA. Ak vás niekde zastihne búrka alebo sa k nej ešte len schyľuje, okamžite by ste si mali nájsť úkryt, ideálne horskú chatu. V prípade, že nie je v oblasti žiaden bezpečný prístrešok, pokúste sa zostúpiť čo najnižšie.

„Ak vás v horách zastihne búrka, určite by ste v túre nemali pokračovať. Taktiež neodporúčam schovávať sa pod osamelé vyvýšené stromy,“ hovorí Živčák.

Ukrývať by ste sa nemali ani pod kamennými výklenkami, nakoľko elektrický výboj blesku schádza po kameni dolu a mohol by vás zasiahnuť.

video //www.youtube.com/embed/QAZXpC7SdJc

19. LAVÍNA. Ak sa rozhodnete ísť lyžovať na neupravené svahy, najlepšie je nejsť osamote. V takom prípade treba na svah vstupovať po jednom, aby ste ho priveľmi nezaťažili. Navyše v prípade pádu lavíny v nej nezostanú všetci a budete si môcť navzájom pomôcť.

„Nezasypaní by mali okamžite začať prehľadávať lavínisko, najprv vizuálne a potom lavínovým vyhľadávačom. Ak ste sám a po 15 minútach ste neúspešný, treba privolať Horskú záchrannú službu. Ak je vás viac, treba volať okamžite,“ radí Živčák.

• • •

20. PRIVOLANIE POMOCI. Nakoniec, ak už k nejakému úrazu dôjde, treba v prvom rade zabrániť jeho zhoršeniu. V zime podchladeniu, v lete prehriatiu a v prípade otvorenej rany krvácaniu.

„Následne treba privolať pomoc. Ak nemáte signál, tak hlasným volaním, v noci zas univerzálnym signálom, ktorý je šesť bliknutí za minútu,“ dodáva náčelník Horskej záchrannej služby Miroslav Živčák, ktorej hrdým partnerom je Telekom už 21 rokov.

• • •

21. TELEFÓNNE ČÍSLA. Len čo zabránite zhoršeniu zranenia, mali by ste privolať pomoc. Záchranárov môžete kontaktovať cez tiesňovú linku 112 a ak sa nachádzate v stredisku na Slovensku, kde pôsobia horskí záchranári, volajte na nonstop linku horskej záchrannej služby 18 300. Leteckí záchranári majú nonstop dispečing na telefónnom čísle 18 155.

