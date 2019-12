Študentskou osobnosťou roka je vedkyňa Erika Chocholová zo Slovenskej akadémie vied

Chocholová pracuje vo vedeckom tíme, ktorý sa snaží vyvinúť diagnostické zariadenie rozpoznávajúce určité formy glykánov.

18. dec 2019 o 12:56 SITA

BRATISLAVA. Študentskou osobnosťou roka 2018/2019 je vedkyňa Erika Chocholová z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková, víťazka národnej súťaže mladých talentovaných ľudí sa vo svojom výskume venuje štúdiu glykánov a možnostiam ich rozpoznávania.



„Mojím najväčším úspechom je podľa mňa to, že som sa dostala do tohto výskumného tímu. Umožnili mi pracovať so špičkovými prístrojmi a materiálmi, ku ktorým by som sa inak nedostala. Najväčšou mojou túžbou je pomôcť ľuďom, ktorí majú nejaký typ rakoviny. Zaoberáme sa zariadeniami, ktoré by mohli diagnostikovať rakovinu v skorých štádiách, a to neinvazívnym spôsobom, aby ľudia nemuseli byť už od začiatku v strese len zo samotnej diagnostiky,“ uviedla v stanovisku ocenená.



Podujatie je organizované pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej, pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied.

Pripravuje ho nezisková organizácia Junior Chamber International - Slovakia (JCI). Vysoké školy a vedecké inštitúcie tentoraz prihlásili do súťaže 86 mladých ľudí.