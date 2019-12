Zastavme korupciu: Trnku mohli obviniť už dávno. Aké sú reakcie

Trnku obvinili za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa.

BRATISLAVA. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil Dobroslava Trnku za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Ako uviedla polícia na svojom facebookovom profile, obvinený sa skutku dopustil v období rokov 2007 až 2014, keď ako verejný činiteľ nesplnil povinnosť vyplývajúcu preňho z Trestného poriadku a po prevzatí zvukovej nahrávky zo spravodajskej operácie Slovenskej informačnej služby pod krycím názvom Gorila, z ktorej vyplývalo podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov od Mariana Kočnera, nahrávku ukrýval a neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní.

Peter Pellegrini, premiér

Premiér Peter Pellegrini víta konanie polície v prípade bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku.

Pellegrini (Smer) dodal, že všetky takéto kauzy je potrebné preveriť a vyšetriť.



„Samozrejme vítam postup Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorý je v súlade s mojím názorom padni komu padni. Ak bol porušený zákon, polícia musí konať. Ja si myslím, že na základe všetkých zverejnených nahrávok či videozáznamov už verejnosť takýto krok očakávala. Tento krok je dobrým signálom, že polícia má voľné ruky a nikto nie je chránený pred zákonom,“ povedal Pellegrini.

Zuzana Petková, Zastavme korupciu

"Polícia mohla Dobroslava Trnku obviniť už dávno," reagovala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková na obvinenie bývalého generálneho prokurátora zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Je podľa nej otázne, prečo ho polícia stíha na slobode, keďže pri ňom existuje dôvodné podozrenie, že by mohol ovplyvňovať niektorých svedkov.

Je znepokojená, že polícia má viac ako rok kľúčové dôkazy k tomuto prípadu a konala až teraz. To, že médiá zverejnili nahrávku medzi Marianom Kočnerom a Dobroslavom Trnkom, považuje za dôležité. Obáva sa, že v opačnom prípade by vyšetrovateľ vo veci nahrávky vôbec nekonal.

Denisa Saková, ministerka vnútra

Polícia konala v prípade obvinenia bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku dostatočne rýchlo a tak, aby po vznesení obvinenia disponovali dostatočným množstvom dôkazov pre konanie na súde. Po zasadnutí vlády to uviedla ministerka vnútra Denisa Saková.



„Približne pred mesiacom a pol sme mali brannobezpečnostný výbor, kde sme s pánom generálom Lučanským jednotlivé kroky, ktoré podnikla polícia odprezentovali a vydiskutovali," povedala ministerka. „Výsledok tu je," dodala.

Most-Híd

Ak sa potvrdí, že bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka chránil zločincov a kryl ich zločiny, musí byť čím skôr potrestaný. V reakcii na jeho obvinenie to uviedla koaličná strana Most-Híd.

"Podozrenia, ktoré vyplývajú z doteraz zverejnených nahrávok, sú mimoriadne vážne," napísala strana v stanovisku, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Klára Magdeme.

"Ak sa potvrdí, že bývalý generálny prokurátor, ktorý mal chrániť nás, práva a bezpečnosť všetkých občanov, chránil zločincov a kryl ich zločiny, musí byť patrične potrestaný. A čím skôr. To isté platí aj v prípade zlyhaní ďalších osôb - prokurátorov, policajtov a sudcov," doplnila Magdeme.

Edita Pfundtner, tajomníčka ministerstva spravodlivosti

Obvinenie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku zo zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa je potvrdením toho, že polícia a prokuratúra má konať a koná.

Po stredajšom rokovaní vlády to uviedla štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti Edita Pfundtner (Most-Híd).

""Potešilo by ma, ak by orgány činné v trestnom konaní konali rýchlejšie, no prioritné je pre mňa to, aby sa podklady pre obžalobu v súdnych procesoch v takýchto závažných kauzách dôkazne pripravili tak dobre, aby sa nestalo, že napokon dôjde k verdiktu, že sa skutok nestal," uviedla Pfuntdner.

Igor Matovič, OĽaNO

Obvinenie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku je zadosťučinením pre obyčajných, poctivých ľudí. Vyhlásil to predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič.

"Obvinenie Dobroslava Trnku je zadosťučinením pre obyčajných, poctivých ľudí a zdvihnutým prstom pre mafiu, ktorú Smer cez neho dlhé roky chránil. Na druhej strane je namieste obávať sa, že zrazu zvýšená aktivita NAKA súvisí len s vytváraním dojmu na ľudí, vzhľadom na voľby za dverami," uviedol Matovič.

Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) považuje vznesenie obvinenia za správny počin.

Orgány by sa podľa nej mali pozrieť aj na generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. "Dobroslav Trnka mu púšťal zvukovú nahrávku Gorila v čase, keď bol Čižnár krajským prokurátorom. Konal?" pýta sa a avizuje, že v tejto súvislosti podáva trestné oznámenie.

"Je na orgánoch činných v trestnom konaní preskúmať, či sa Čižnár rovnako nedopustil marenia spravodlivosti, keď ako prokurátor oboznámený so zvukovou nahrávkou Gorila (čo sám priznal) nekonal," dodala Ďuriš Nicholsonová na sociálnej sieti.

Veronika Remišová, nezaradená

Podozrení v súvislosti s Dobroslavom Trnkom je podľa Remišovej oveľa viac.

"Vyšetrovanie by malo pokračovať o to intenzívnejšie, keďže rozsah škôd, ktoré Trnka mohol na poste generálneho prokurátora spôsobiť, bude oveľa väčší," uviedla s tým, že je na mieste otázka, či v jeho prípade dlhodobo nehrozí ovplyvňovanie alebo marenie vyšetrovania, a či by nemal byť stíhaný väzobne.

Remišová upozornila, že je potrebné stransparentniť proces výberu generálneho, ale aj špeciálneho prokurátora.

Boris Kollár, Sme rodina

"Som veľmi rád, že po dvoch rokoch od vraždy novinára, kedy sa zásadným spôsobom zmenilo Slovensko, konečne prichádza spravodlivosť," reagoval predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.

"Ten, kto mal na spravodlivosť dozerať, ju sám maril," reagoval na sociálnej sieti líder koalície mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu Michal Truban.

Dodal, že v parlamente chcú hneď na prvej schôdzi navrhnúť zmeny pravidiel voľby generálneho prokurátora. "Tak, aby sa nástupca Čižnára vyberal zo širokého spektra návrhov transparentným spôsobom s verejným vypočutím," dodal.

Michal Truban, PS/Spolu

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka mal byť obvinený oveľa skôr, ale lepšie neskoro ako nikdy.

Na tlačovej konferencii to povedal volebný líder koalície PS/Spolu Michal Truban.



„Aj na tomto prípade je pekne vidieť, aké dôležité je mať na čele prokuratúry čestného a spravodlivého človeka. Prioritou novej vlády v budúcom roku preto bude musieť byť voľba nového generálneho prokurátora,“ myslí si Truban.