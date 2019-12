Udalosti roka 2019: zvolenie Čaputovej, smrť Gotta, Sagan a gorila

BRATISLAVA. Rok 2019 bol rokom zlých správ. Kauza Kočner odkryla zlyhania zodpovedných v politike, na polícii, prokuratúre a súdoch. Dobrou správou je, že aféry, ktoré sa v minulosti končili výrokom "skutok sa nestal", začali policajti riešiť.

Dobrou správou bolo zvolenie Zuzany Čaputovej za prezidentku vo voľbách, do ktorých sa hlásil aj Štefan Harabin.

V paláci skončil aj daňový podvodník Ladislav Bašternák. Nie však v prezidentskom, ale v Justičnom. Viacero úspechov zaznamenali slovenskí športovci.

Pripravili sme chronológiu udalostí roka 2019.

13. február – zomrel Miroslav Kusý

Vo veku 87 rokov v stredu zomrel na zlyhanie srdca politológ a bývalý rektor Univerzity Komenského Miroslav Kusý. Najskôr bol členom Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, pričom viedol ideologické oddelenie.

Po roku 1969 a po vylúčení zo strany mu zakázali pedagogickú činnosť a počas normalizácie pracoval ako knihovník na Univerzite Komenského.

Vo februári 1977 podpísal Chartu 77, ktorá žiadala dodržiavanie ľudských práv v Československu, ako tretí v poradí. Následne ho prepustili z univerzity a živil sa mnoho rokov ako robotník.

Pravidelne ho kontrolovala Štátna bezpečnosť a príležitostne bol preventívne zadržaný a sledovaný pod kódovým menom „RENEGÁT“. V roku 1989 strávil desať týždňov vo väzení, kde čakal na súdny proces za zradu a podvracanie republiky. Prepustili ho tesne pred Nežnou revolúciou v novembri 1989.

14. február - Úspech lyžiarky Vlhovej

Lyžiarka Petra Vlhová vyhrala obrovský slalom na majstrovstvách sveta v Aare. To sa pred ňou nepodarilo žiadnemu slovenskému lyžiarovi. Na šampionáte získala navyše striebro v kombinácii a bronz v slalome.

3. marec – Otvorili Národný futbalový štadión

Derby zápas 21. kola Fortuna ligy medzi Slovanom Bratislava a Spartakom Trnava 3. marca otvoril nový Národný futbalový štadión na Tehelnom poli v Bratislave. Slovan vyhral 2:0.

Od decembra 2018 štadión však fungoval len v skúšobnej prevádzke. Skolaudovali ho až v decembri tohto roka. Spoločnosť NFŠ Ivana Kmotríka, ktorá je investorom projektu, začala s výstavbou 1. septembra 2016.

Cena za výstavbu štadióna sa zvýšila približne o 4,37 milióna eur oproti pôvodnej vysúťaženej cene - a to na 54 107 397 eur. V súčasnosti Kmotrík so štátom rokuje o tom, že mu štadión predá.

Kapacita štadióna je 22 500 sediacich divákov.

8. marec - Zlato pre Kuzminovú

Biatlonistka Anastasia Kuzminová získala v rýchlostných pretekoch na majstrovstvách sveta v Östersunde titul – vôbec prvý v kariére. A aj posledný. Po sezóne ukončila kariéru.

Ladislava Bašternáka súd odsúdil na päťročné väzenie, rovnako dlhý zákaz podnikania a trest prepadnutia majetku. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

14. marec - Odsúdili Ladislava Bašternáka

Na päť rokov poslal súd do väzenia podnikateľa Ladislava Bašternáka, ktorý mal blízko k mafiánovi Mariánovi Kočnerovi. Okrem toho súd Bašternákovi nariadil trest prepadnutia majetku a na päť rokov zákaz podnikať.

Bašternák podľa súdu v roku 2012 cez firmu BL-202 kúpil sedem bytov v bratislavskom bytovom komplexe Five Star Residence za 12 miliónov eur. Skutočná suma však bola nižšia. Bašternák si tak v apríli 2012 neodôvodnene uplatnil nárok na odpočítanie DPH vo výške takmer dva milióny eur.

Medzi majetkom, ktorý Bašternákovi prepadol, bol aj byt v komplexe Bonaparte, ktorý prenajímal bývalému premiérovi Robertovi Ficovi. Viacero ďalších nehnuteľností a autá Bašternák ešte pred rozhodnutím súdu previedol na rodinu. V súčasnosti nie je jasné, či štát dokáže tieto prevody ešte zvrátiť.

30. marec - zvolenie Čaputovej za prezidentku

Prezidentka Zuzana Čaputová. (zdroj: TASR)

Historicky prvú ženu si ľudia na Slovensku zvolili za prezidentku 30. marca. Nominantka Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová v druhom kole volieb porazila kandidáta Smeru Maroša Šefčoviča. Čaputová získala 1 056 582 hlasov (58,4%). Šefčoviča podporilo 752 403 ľudí (41,6%).

Aktivistka Čaputová, ktorá sa prezentovala najmä príbehom boja proti pezinskej skládke, na začiatku nepatrila k favoritom volieb.

Ešte v januárovom prieskume agentúry Focus bola na piatom mieste. Viedol nezávislý kandidát Róbert Mistrík pred Šefčovičom, Štefanom Harabinom a Bélom Bugárom.

V nasledujúcich týždňoch však začala Čaputová stúpať. Dôležité bolo rozhodnutie Mistríka, ktorý 26. februára oznámil, že odstupuje v prospech Čaputovej.

Vo funkcii prezidenta Čaputová vystriedala Andreja Kisku, ktorý po odchode z paláca založil stranu Za ľudí.

17. apríl – nový šéf Ústavného súdu

Ivan Fiačan. (zdroj: TASR/Martin Baumann)

Verejnosti neznámeho advokáta Ivana Fiačana vymenoval za nového šéfa Ústavného súdu dosluhujúci prezident Andrej Kiska. Za podpredsedu súdu určil Ľuboša Szigetiho, ktorý pred tým viedol Okresný súd v Galante.

Fiačan vo funkcii vystriedal Ivettu Macejkovú, ktorá sa po vypršaní funkčného obdobia na Ústavnom súde v Košiciach presunula na Najvyšší súd do Bratislavy, kde predtým pôsobila.

Voľbu nových ústavných sudcov v parlamente sprevádzali od začiatku obštrukcie v koalícii, ktorá sa nevedela dohodnúť. Napätie do voľby vniesol najmä šéf Smeru Robert Fico, ktorý sa chcel stať predsedom súdu. Chcel tým uzavrieť pôsobenie v politike. Keď sa však ukázalo, že je nepriechodný, z voľby vo februári odstúpil.

Doplniť zostávajúce prázdne miesta na Ústavnom súde sa podarilo až 10. októbra, keď prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala posledných chýbajúcich šiestich sudcov. Bývalého predsedu strany Sieť Radoslava Procházku, ktorý tiež kandidoval, nevybrala.

20. apríl – zomrel Peter Colotka

Komunistický politik Peter Colotka, ktorý bol dlhé roky predsedom vlády Slovenskej socialistickej republiky, zomrel v sobotu 20. apríla vo veku 94 rokov. Colotka sa v posledných rokoch objavoval v bulvárnej relácii Smotánka v televízii Markíza.

Ako vysokopostavený člen KSČ bol dlhé roky poslancom Slovenskej národnej rady. V roku 1968 ho menovali za podpredsedu federálnej vlády ČSSR.

O niekoľko mesiacov sa stal predsedom Federálneho zhromaždenia ČSSR. Od roku 1969 až do roku 1988 bol predsedom vlády Slovenskej socialistickej republiky. Krátko pred Nežnou revolúciou ho vymenovali za veľvyslanca vo Francúzsku.

Počas Pražskej jari podporoval umiernenejšieho komunistu Alexandra Dubčeka, potom sa stal prívržencom Gustáva Husáka.

29. apríl – Kotlebova ĽSNS pokračuje

Poškodený billboard ĽSNS. (zdroj: SME - Ján Krošlák)

Najvyšší súd 29. apríla nevyhovel podnetu Generálnej prokuratúry, ktorá žiadala rozpustiť Ľudovú stranu Naše Slovensko Mariána Kotlebu. Generálna prokuratúra v návrhu na rozpustenie strany argumentovala tým, že šíri rasizmus a jej cieľom je odstránenie demokracie na Slovensku.

Žaloba na viacerých miestach poukazovala aj na to, že Kotlebova strana a jej členovia sympatizujú s režimom totalitnej vojnovej Slovenskej republiky, osobitne s jej prezidentom Jozefom Tisom neskôr odsúdeným za vojnové zločiny.

Najvyšší súd návrh generálneho prokurátora zamietol a stranu nerozpustil. Skonštatoval, že politickú stranu možno zrušiť len vtedy, ak si to vyžaduje demokratická spoločnosť, či ak sa tým zabráni páchaniu trestných činov.

Dôvodom by tiež bolo, ak by v súťaži politických strán daný subjekt využíval nedemokratické prostriedky.

"Z vykonaného dokazovania je možné dospieť k záveru, že riziko ohrozenia demokracie nie je dostatočne bezprostredné.

Žalovaná strana je síce parlamentnou stranou, avšak na prijatie zákona nedisponuje dostatočným počtom hlasov," konštatoval súd v rozsudku a naznačoval, že žaloba, ktorú podal generálny prokurátor, nebola pripravená poriadne.

10. až 26. máj – Majstrovstvá sveta v hokeji

Víťazom svetového šampionátu v hokeji, ktorý v máji 2019 hostila Bratislava spolu s Košicami, sa stalo Fínsko. Na druhom mieste skončila Kanada a na treťom Rusko.

Slovenský tím pod vedením Craiga Ramsayho skončil na deviatej priečke. Slovensko neprešlo cez základnú skupinu, z ktorej postupovali štyri tímy – Kanada, Fínsko, Nemecko a USA.

18. máj – svadba Rytmusa a Jasminy Alagič

Pohľad na zrekonštruovaný zámok v Pezinku. (zdroj: Facebook: Šimák Zámok Pezinok)

Za udalosť roka označovali bulvárne médiá svadbu kontroverzného speváka Patrika Rytmusa Vrbovského s Jasminou Alagič. Bolo to však ešte pred smrťou speváka Karla Gotta.

Vrbovský a Alagič sa zobrali v sobotu 18. mája na zámku v Pezinku. Ich veľkolepá svadba bola prvou veľkou akciou, ktorá sa na zámku udiala po rozsiahlej rekonštrukcii a otvorení pre verejnosť.

Zámok dal opraviť bývalý vydavateľ časopisu Plus 7 dní Štefan Šimák, ktorý svoj podiel vo firme v roku 2014 predal finančnej skupine Penta.

Za peniaze z predaja kúpil zámok od podnikateľa z mafiánskych zoznamov Zoroslava Kollára. Zo zámku urobil luxusný hotel s vlastným vinárstvom.

25. máj – Voľby do európskeho parlamentu

Eurovoľby 2019 na Slovensku vyhrala koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu, ktorá získala štyri mandáty (Michal Šimečka, Vladimír Bilčík, Martin Hojsík, Michal Wiezik).

Tri mandáty získal Smer (Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel), po dva ĽSNS (Milan Uhrík, Miroslav Radačovský), KDH (Ivan Štefanec, Miriam Lexmann) a SaS (Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Jurzyca), jedného poslanca má OĽaNO (Peter Pollák).

Hoci si Slováci vyberali štrnástich europoslancov, od začiatku mandátu pôsobia v Bruseli iba trinásti. Miriam Lexmann z KDH zasadne do europarlamentu až po odchode Veľkej Británie z Európskej únie.

Spolu sa na voľbách zúčastnilo 1 007 398 slovenských voličov. To predstavuje volebnú účasť 22,74 percenta.

1. jún – Kažimír novým šéfom NBS

Bývalý minister financií za Smer Peter Kažimír sa stal novým guvernérom Národnej banky Slovenska. Do funkcie ho na návrh vlády vymenoval od 1. júna prezident Andrej Kiska.

Kažimír čelil kritike za to, že do NBS, ktorá má byť nezávislá, prichádza ako dlhoročný vysokopostavneý predstaviteľ Smeru. Miesto guvernéra banky Kažimírovi prenechal Jozef Makúch. Ministrom sa po Kažimírovi stal Ladislav Kamenický zo Smeru.

21. jún – Súd stopol kauzu únosu Kováča mladšieho

Kauza zavlečenia syna vtedajšieho prezidenta Michala Kováča z roku 1995 zamrzla po zrušení Mečiarových amnestií na Okresnom súde Bratislava III.

Senát vedený predsedom Karolom Posluchom vyhovel 21. júna na neverejnom zasadnutí návrhu obhajoby, ktorá žiadala prerušenie trestného konania proti bývalému šéfovi SIS Ivanovi Lexovi a spol. Kauzu chce súd najskôr predložiť na posúdenie Súdnemu dvoru Európskej únie.

Prokuratúra sa proti tomu odvolala. Pre procesné prekážky sa však kauza odvtedy nepohla.

1. júl – štát zaviedol povinnú eKasu

Pre obchodníkov sa od 1. júla zaviedla jedna z najväčších zmien za uplynulé roky a to online evidencia tržieb, takzvaná eKasa.

O všetkých tržbách tak bude automaticky vedieť aj finančná správa, ktorá si od zmeny sľubuje vyšší výber DPH.

Keďže podnikatelia nestíhali meniť svoje registračné pokladnice alebo ich aktualizovať, štát termín neposunul, zaviazal sa však, že do konca roka nebude pokutovať tých, ktorí eKasu ešte nemajú. Podmienkou je, aby títo podnikatelia požiadali aspoň o kód k eKase.

28. júl - Historický úspech Sagana

Peter Sagan. (zdroj: SME - MARKO ERD)

Peter Sagan vyhral po siedmy raz bodovaciu súťaž na Tour de France. Žiadny iný cyklista v histórii nezískal zelený dres toľkokrát ako on.

24. september – Fico odišiel z Bonaparte

Neoficiálne sa o tom hovorilo už dlhšie. Až premiér Peter Pellegrini 24. septembra však verejne vyhlásil, že šéf Smeru Robert Fico už zrejme nebýva v komplexe Bonaparte, kde si prenajímal luxusný byt od daňového podvodníka Ladislava Bašternáka.

„Podľa mojich informácií tam už asi nebýva,“ povedal Pellegrini po pravidelnom straníckom stretnutí v centrále Smeru.

Práve v budove strany údajne Fico po odchode z Bašternákovho bytu istý čas spával. Najskôr vravel, že od Bašternáka odíde, keď ho z niečoho obvinia. Napokon v byte zotrval aj po Bašternákovom odsúdení. Zároveň opakoval, že si hľadá nové bývanie.

Kde bývalý premiér býva v súčasnosti, nie je známe.

1. október - Smrť Karla Gotta

Karel Gott. (zdroj: TASR)

Najpopulárnejší spevák v histórii bývalého Československa Karel Gott zomrel 1. októbra v Prahe vo veku 80 rokov. O smrti speváka oficiálne informovala jeho hovorkyňa Aneta Stolzová.

„Odišiel doma v tichom spánku v kruhu rodiny,“ uviedla na druhý deň Gottova manželka Ivana.

Spevák len začiatkom septembra informoval na svojom facebooku, že trpí akútnou leukémiou. Ešte v máji predstavil duet so svojou 13-ročnou dcérou Charlotte Ellou, ktorý po jeho smrti videli milióny ľudí.

Davy sa s Gottom lúčili v Prahe v paláci Žofín 11. októbra. Organizátori narátali desaťtisíce fanúšikov. Umelcov pohreb so štátnymi poctami bol 12. októbra v pražskej Katedrále svätého Víta. Za Gottom smútili aj tisíce fanúšikov na Slovensku.

16. október – Zverejnili nahrávku Gorily

Bola ako manželka seriálového inšpektora Colomba. Stále sa o nej hovorilo, ale nikto ju nikdy nevidel ani nepočul. Až 16. októbra niekto anonymne na internete zverejnil celý zvukový záznam nahrávky odpočúvaní z kauzy Gorila.

Záznam má 40 hodín a zachytáva rozhovory účastníkov stretnutí v konšpiračnom byte finančnej skupiny Penta na Vazovovej ulici v Bratislave.

Hovoria o ovplyvňovaní štátnych zákaziek, províziách a úplatkoch pre politikov a štátnych úradníkov za vlády Mikuláša Dzurindu v rokoch 2005 a 2006.

Nahrávka potvrdila aj to, že v byte so šéfom Penty Haščákom debatoval expremiér Robert Fico, ktorý to roky odmietal potvrdiť.

Samotnú nahrávku polícia našla rok predtým počas domovej prehliadky u Mariana Kočnera. V decembri polícia obvinila bývalého šéfa prokuratúry Dobroslava Trnku, že od Kočnera mal nahrávku v čase, keď sa Gorila začala vyšetrovať, ale zatajil to. Skrýval ju a tvrdil, že možno ani neexistuje.

21. október – obžaloba v kauze vraždy Kuciaka

Ján Kuciak (zdroj: SITA)

Presne dvadsať mesiacov od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej podal prokurátor na súd obžalobu proti údajným páchateľom. Vražda sa stala 21. februára 2018. Objednávateľom bol podľa výsledkov vyšetrovania mafián Marian Kočner.

Nájomných vrahov pre Kočnera zorganizovala jeho volavka Alena Zsuzsová z Komárna. Oslovila svojho známeho Zoltána Andruskóa a on najal kamarátov Tomáša Szabóa a jeho bratranca Miroslava Marčeka.

Kuciaka dal Kočner podľa polície odstrániť pre to, že písal články o jeho pochybnom podnikaní. Snúbenica novinára prišla o život omylom, lebo bola v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Vrah ich zastrelil v rodinnom dome, ktorý si rekonštruovali vo Veľkej Mači.

Počas vyšetrovania vyšli najavo závažné prepojenia Kočnera na policajtov, prokuratúru, súdy a ďalšie štátne inštitúcie. Cez svoje kontakty sa snažil ovplyvňovať ich konanie v kauzách, ktoré boli pre neho dôležité.

Počas vyšetrovania sa médiá dostali k prepisom Kočnerovej komunikácie cez mobilné aplikácie, ktoré zaistila polícia. Ich publikovaním sa verejnosť dozvedela, kde všade mal Kočner dosah.

Otvorenie súdneho procesu sa očakáva na začiatku budúceho roka.

11. november – Vražda Violy Macákovej

Mimoriadne brutálne si počínal neznámy páchateľ, ktorý 11. novembra v Bratislave zavraždil učiteľku angličtiny v jazykovej škole Violu Macákovú. Prípad od začiatku sprevádzalo viacero nejasností.

Doráňané telo ženy našiel v ten deň ráno náhodný svedok v oplotenom areáli bratislavského prístavu. Ešte žila, bola v bezvedomí a podchladená. Privolaní záchranári jej však už nedokázali pomôcť.

Polícia o prípade informovala až po vyše týždni. Tvrdila, že informačné embargo bolo súčasťou taktiky vyšetrovania. Páchateľa policajti zatiaľ nenašli.

13. november – Havária autobusu pri Nitre

Vrak havarovaného autobusu (zdroj: TASR)

Dvanásť ľudí zomrelo a sedemnásť bolo zranených 13. novembra pri havárii autobusu neďaleko obce Nitrianske Hrnčiarovce.

Krátko po 13. hodine sa tam linkový autobus Arriva zrazil s protiidúcim nákladným autom, ktoré mu vošlo do cesty. Autobus rozvážal mnohých stredoškolákov do okolitých obcí. Nákladniak bol podľa prvých informácií preťažený.

Keď cestou dole kopcom nabral rýchlosť rozkýval sa a stal sa neovládateľným. Vyšetrovanie nehody však zatiaľ nie je ukončené.

Pri záchrannej akcii boli nasadené desiatky ľudí. Skončila sa až v noci. Zranených rozvážali do nemocníc po celom regióne. Nehoda sa zaradila medzi najtragickejšie v histórii Slovenska.

17. november – Oslavy 30. výročia Nežnej revolúcie

Okrúhle 30. výročie Nežnej revolúcie v roku 1989 si sériou podujatí spoločne pripomenuli Česko a Slovensko.

Podujatie aktivistov Za slušné Slovensko sa začalo na Námestí slobody v Bratislave vystúpením skupiny Para. Na pódiu vystúpili desiatky osobností Novembra. Ľudia námestie celkom zaplnili.

Premiér Peter Pellegrini zo Smeru si výročie zmeny režimu pripomenul spolu s českým predsedom vlády Andrejom Babišom, ktorý bol podľa záznamov Ústavu pamäti národa pred novembrom 1989 agentom ŠtB.

21. november – Nedohoda v opozícii

Spoja sa opozičné strany pred voľbami v roku 2020 do bloku, akým prerazila v roku 1998 SDK na čele s Mikulášom Dzurindom? Rokovania o tom trvali niekoľko mesiacov. Odpoveď dal 21. november, keď sa s konečnou platnosťou ukázalo, že strany sa na spoločnom postupe nezhodnú.

Líder strany Za ľudí Andrej Kiska v ten deň oznámil, že jeho strana pôjde do volieb samostatne. Nepodarilo sa totiž podľa neho vytvoriť veľkú koalíciu, ktorú nazval Blokom zmeny.

„Koalícia stroskotala na tom, že nevieme vytvoriť takýto Blok zmeny, kde by boli všetky tieto strany,“ vyhlásil.

V bloku mali byť podľa Kisku strany Za ľudí, Progresívne Slovensko-Spolu, SaS, KDH a Obyčajní ľudia. KDH však trvalo na tom, že pôjde do volieb samostatne.

Model bez KDH Kiska odmietol. Veľká koalícia sa nepozdávala ani lídrovi Obyčajných ľudí Igorovi Matovičovi.

Strany napokon 16. decembra uzavreli aspoň pakt o neútočení.

25. november - Samovražda herečky Moniky Potokárovej

Vo veku 27 rokov spáchala samovraždu talentovaná herečka Monika Potokárová, ktorá bola najmladšou členkou Činohry Slovenského národného divadla. Jej nečakaná smrť zasiahla nielen kolegov hercov.

Potokárová patrila k najobsadzovanejším herečkám činoherného súboru SND. V repertoári tam mala 12 postáv. Bola manželkou herca Roba Rotha.

11. december – výbuch plynu v Prešove

Panelák v Prešove po výbuchu. (zdroj: Korzár - Michal Frank )

Osem ľudí zomrelo po výbuchu plynu v paneláku na Mukačevskej ulici v Prešove 11. decembra. Počas prác neďaleko domu robotníci zrejme z nedbanlivosti pri práci prerazili potrubie.

Plyn začal unikať pozdĺž potrubia do domu, kde stúpačkami vyšiel až hore a pod strechou sa nazhromaždil. Potom stačila malá iskra a došlo k výbuchu. Tlaková vlna poškodila aj domy v okolí.

„Išlo o skutočne masívnu explóziu, ktorá poškodila stavbu zásadným spôsobom,“ konštatoval dekan Fakulty baníctva Technickej univerzity v Košiciach Michal Cehlár.

Polícia vo veci obvinila troch živnostníkov vo veku 28, 29 a 31 rokov, ktorí práce zabezpečovali. Súd ich vzal do vyšetrovacej väzby.

Nešťastie vyvolalo veľkú vlnu solidarity. Pomáhali ľudia z celého Slovenska. Česká firma Cannoneer Group poskytla zadarmo špeciálny stroj, ktorým zničenú bytovku rozobrali.

Zasahujúcich hasičov ocenila ministerka vnútra Denisa Saková aj prezidentka Zuzana Čaputová.