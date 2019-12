Hlina: Vyčítajú mi, že prídem niekde do dediny a nejdem na faru

Už utíchol ošiaľ okolo vášho vyjadrenia v RTVS, alebo vás ešte niekto na ulici rozpoznáva, že to je ten, čo povedal Marianovi Kotlebovi, že je úchylák?

Je to už pokojnejšie, ale ešte stále sa stretávam s reakciami.

Aké sú?

Mám viac pozitívnych reakcii.

Čo vám v nich hovoria?

Že konečne to niekto povedal. Povedať, že Kotleba je problém na podujatí akademikov v Slovenskej akadémii vied je dobré, ale nie som si istý, či to bude mať vplyv na ľudí žijúcich v regiónoch, respektíve ich potencionálnych voličov. Kotlebu netrápi, čo napíše SME alebo Denník N.

Preňho by bol problém, keby prišiel do horehronskej krčmy a tam mu niekto povedal: Čo ty úchyl?

Mám pocit, že toto moje vyjadrenie zavanulo aj do horehronských krčiem. Som sám prekvapený z virálu, ktorý sa tým vytvoril. Sme na úrovni 550-tisíc, čo je slušné. Dá sa povedať, že kto je na facebooku už to videl.

Mali ste aj opačnú reakciu, že vám niekto povedal, že čo si to dovoľujete ku Kotlebovi?

Určite. Boli dva typy negatívnych reakcií. Jedni povedali: Je to pravda, ale nemal si to tak povedať a druhí: Čo si to dovoľuješ nabúravať ikonický obraz o Kotlebovi, ktorí sme si o ňom vytvorili.

Povedať niekomu v priamom televíznom prenose, že on a jeho spolustraníci sú úchyláci chce nielen guráž, ale je to aj prinajmenšom nediplomatické. O to viac, ak to hovorí predseda KDH. Nemyslíte?