Truban: Kiskovo obvinenie by bol veľký problém pre dôveryhodnosť vlády (rozhovor)

V decembrovom prieskume agentúry Focus získala koalícia PS-Spolu 10,3 percenta. Na jeseň ste mali okolo 11 percent, v júni ešte vyše 15. Ako si to vysvetľujete?

Prieskumy ukazujú, že asi päť až desať percent opozičných voličov ešte nie je rozhodnutých a pendluje medzi stranami. V PS-Spolu sme sa nedokázali jasne vyčleniť, snažili sme sa najmä o spoluprácu a spájanie. Teraz musíme urobiť poriadnu kampaň, ísť medzi ľudí.

Za posledný týždeň sme mali 30 výjazdov po celom Slovensku. Chceme ľuďom ukázať, prečo nás voliť, v čom sme iní, že sme energickí, dokážeme spolupracovať a máme dobrý program.

Považujete spätne za chybu, že ste sa toľko upínali k spolupráci so stranou Andreja Kisku Za ľudí?

Analýzy môžu byť rôzne, ale bolo dobré, že sme to robili. V rámci zmeny, ktorú chceme priniesť, musíme ukázať ľuďom, že dokážeme spolupracovať.

Prieskumy skáču aj preto, že ľudia vnímajú, že opozícia je rozhádaná. Ak by spolupráca vyšla, bol by to dôkaz, že Slovensko má šancu na zásadný posun.

To sa síce nepodarilo, ale napriek tomu sme sa dokázali dohodnúť s viacerými stranami na zmluve o neútočení. Treba ukázať ľuďom, že ak by voľby dopadli dobre, vláda dokáže spolupracovať aj vydržať.

Hovoríte, že ste sa nevymedzili. Hodnotovo ste si najbližší práve so Za ľudí. Ako sa budete snažiť od nich v ostrej kampani odlíšiť?