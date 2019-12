Dobré ráno: Aj starší ľudia čakajú na vianočný zázrak

Plnia želania seniorom na celom Slovensku.

19. dec 2019 o 23:30 Zuzana Kovačič Hanzelová

Seniori sú aj na Vianoce často osamelí a smutní.

Navyše, mnohým zostane z dôchodku po zaplatení domova sociálnych služieb tak málo peňazí, že si nemôžu kúpiť ani banálne veci.

Pred tromi rokmi preto vznikol projekt Vianočný zázrak, ktorý plní sviatočné želania seniorom na celom Slovensku.

Viac už so zakladateľkou projektu Vianočný zázrak Martinou Skákalovou Kasemovou.

Krátky prehľad správ

Začal sa jeden z najväčších procesov v histórii Slovenska. Súd prijal obžalobu vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Prvé pojednávanie bude 13. januára. Na súd prišli aj rodiny zavraždeného novinára a jeho snúbenice.

Ruský prezident Vladimir Putin spochybnil vplyv ľudstva na klimatickú zmenu. „Nikto nepozná príčiny klimatickej zmeny,“ povedal Putin a naznačil, že globálne otepľovanie môže byť spôsobené procesmi vo vesmíre.

Banky napadnú zvýšený bankový odvod na Ústavnom súde. Vyhlásili to po tom, čo zákon podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Podľa Bankovej asociácie je dvojnásobný odvod v rozpore s ústavou, koalícia ho zdvihla bez akejkoľvek verejnej diskusie a bez skutočnej analýzy dopadov, ktoré by zdôvodnili drastický zásah do právnej istoty. Upozorňujú aj na to, že zákon parlament schválil v skrátenom legislatívnom konaní.

Zuzana Čaputová v českom prieskume dôveryhodnosti predbehla českého prezidenta Miloša Zemana. Slovenská prezidentka je pre 54 percent Čechov najdôveryhodnejšou političkou. Druhý je práve Zeman, ktorému dôveruje 46 percent Čechov, a tretí Emmanuel Macron s 34 percentami.

A keďže už sú Vianoce naozaj na spadnutie, dovoľte mi odporučiť vianočnú klasiku. Môj obľúbený film v tomto období je Hook s Robinom Williamsom, Dustinom Hoffmanom a Juliou Roberts. Aj keď Steven Spielberg hovorí, že je to jeden z jeho najnevydarenejších filmov, dovolím si nesúhlasiť. Príbeh Hooka a Petra Pana je aktuálny aj dnes – ako byť dospelý, zostarnúť, no nestratiť detskú radosť a úprimnosť. A ako prežívať kvalitný čas s rodinou a nezacykliť sa v neustálom naháňaní kariéry. To je môj dnešný zaujímavý tip na dnes.

