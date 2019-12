Na horách bude silno fúkať, vietor môže ohroziť turistov

Výstraha platí pre okresy Námestovo, Kežmarok, Tvrdošín a Poprad.

20. dec 2019 o 8:44 SITA

BRATISLAVA. V okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad hrozí vietor na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 2. stupňa od 12:00 do soboty do 02:00.



Na hrebeňoch Tatier sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 90 - 105 km/h a krátkodobo 135 - 160 km/h.

„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," upozorňuje SHMÚ.



Výstrahu druhého stupňa meteorológovia vydali aj pred vetrom pre okresy Námestovo, Kežmarok, Tvrdošín a Poprad.

Platiť bude od 20:00 do soboty do 04:00. Ojedinele sa očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 60 km/h a krátkodobo rýchlosť 85 až 105 km/h.



Výstraha 1. stupňa pred vetrom na horách platí pre Trenčiansky kraj od 10:00 do soboty do 08.00.

Pre tento kraj, ako aj niektoré okresy Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja, meteorológovia vydali výstrahu 1. stupňa pred vetrom od 10:00 do soboty do 06:00.

„Miestami sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 45 km/h a krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 - 85 km/h. Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uvádza SHMÚ.