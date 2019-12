Demokratická strana, Socialisti ani Hlas ľudu nestiahnu kandidátky

Šance strán dostať sa do parlamentu sú malé.

20. dec 2019 o 10:32 SITA

BRATISLAVA. Demokratická strana (DS), Hlas ľudu a hnutie Socialisti. sk nestiahnu svoje kandidátky do parlamentných volieb 2020, aj keď sa v prieskumoch ocitajú hlboko pod hranicou zvoliteľnosti.

Uviedli tak predstavitelia strán pre agentúru SITA. Hlas ľudu a DS získali v poslednom prieskume agentúry Focus 0,2 percenta, hnutie Socialisti.sk 0,8 percenta.

Zákon umožňuje stiahnuť kandidátku, vzdať sa kandidatúry alebo odvolať kandidáta najneskôr 48 hodín pred začiatkom volieb, teda do 27. februára 2020 do 7:00.

Socialisti kandidátku nestiahnu

„Socialisti.sk celkom určite zasiahnu do volieb," vyhlásil predseda hnutia a bývalý prezidentský kandidát Eduard Chmelár.

Dodal, že na vzdanie sa kandidatúry alebo stiahnutie kandidátky nevidí najmenší dôvod.

„My sme predovšetkým presvedčení o oveľa lepšom volebnom výsledku, než nám merajú preferencie. Stále platí, že prieskumy dopadnú podľa toho, kto ich zaplatí," uviedol predseda hnutia Socialisti.sk.

Podľa Chmelára v slovenskej politike chýba čistá ľavica ako soľ, preto je jej vstup do parlamentu len otázkou času.

Nad stiahnutím kandidátky neuvažovali

PR manažér DS Róbert Buček hovorí, že nie je žiaden dôvod uvažovať nad stiahnutím kandidatúry, aj keď ich strana v prieskumoch nedosahuje ani jedno percento.

„Čas dohodnúť sa bol do začiatku decembra, kedy sa podávali kandidátky. Teraz ideme s plným zápalom, nadšením a s úprimnosťou do predvolebnej kampane. Sme presvedčení, že slušnosť porazí Kočnerovcov," poznamenal.

Buček dodal, že len volič rozhodne, či dá šancu ľuďom, ako Jozef Rajtár, Natália Blahová, Ľubomír Galko, Renáta Kaščáková, Miroslav Ivan a ďalším, pokračovať v začatej práci.

Spomínaní podľa neho patrili medzi najvýraznejšej opozičné tváre v tomto volebnom období.

Hlas ľudu verí, že preferencie porastú

Tajomník hnutia Hlas ľudu Marian Kostolányi tiež vylúčil stiahnutie kandidátky. Vo svojej stručnej odpovedi uviedol, že preferencie strany budú podľa neho ešte narastať.



Voľby by aj v decembri vyhral vládny Smer-SD, ktorý by volilo 19,6 percenta rozhodnutých voličov.

Na druhé miesto poskočili Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) so ziskom 11,8 percenta. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý urobila agentúra Focus v dňoch 2. až 9. decembra na vzorke 1 008 respondentov.

Podľa prieskumu by súčasné opozičné strany nedokázali zostaviť vládu bez spolupráce s hnutím Sme rodina Borisa Kollára.

Na vládnutie by nemali dosť mandátov ani vládne strany Smer-SD a SNS, a to ani v prípade, keby sa opierali o podporu kotlebovcov.



Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00.