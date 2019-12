Bratislava zvyšuje dane. Koľko si priplatíte? (kompletné porovnanie)

Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

20. dec 2019 o 10:55 Michaela Terenzani

1. Začínal ako dobrovoľník, dnes je najvyššie postaveným Slovákom v Červenom kríži: Highest-ranked Slovak at Red Cross says society is changing – and so must humanitarian aid

2. Ako môžu voliči po Kalavskej veriť tomu, čo hovorí Pellegrini? Uplynulý týždeň v skratke: Pellegrini gets a ministry for Christmas

3. Vianočný beh, silvestrovská párty v štýle Depeche Mode aj tradičný novoročný koncert pod pyramídou. Kam sa vybrať cez sviatky v Bratislave: Foreigners: Top 15 events in Bratislava

4. Automobilky sa tiež musia vedieť brániť kybernetickým útokom. Ako sú na tom tie slovenské? Slovak automotive sector becomes more vulnerable to cyber-attacks

5. Vyčarte si také Vianoce ako naši predkovia v Pressburgu: Fish was a must on Christmas Eve in Bratislava

6. Na divadlo po anglicky? Nepotrebujete mať skvelú angličtinu, aby ste si to užili, hovoria tvorcovia: Mastering English is not necessary to enjoy English-language comedy

7. Ako sa bude pracovať euroúradníkom na Landererovej? Labour Ministry showed premises of the European Labour Authority

8. Slovenské firmy nemôžu plne konkurovať globálnym gigantom kvôli nedostatku prostriedkov na inovácie: Intellectual property remains of little interest in Slovakia https://spectator.sme.sk/c/22279418/intellectual-property-remains-of-little-interest-in-slovakia.html

9. Jedinečnosť tradičného slovenského remesla ocenilo UNESCO: Slovakia has another UNESCO entry

10. Bratislava zvyšuje dane. Koľko si priplatíte? (kompletné porovnanie): Bratislavans to join other municipalities in paying higher property tax

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.