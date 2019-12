Strana STAN predstavila priority svojho programu

Strana chce vrátiť dôveru v štát.

20. dec 2019 o 12:28 TASR

BRATISLAVA. Najdôležitejším cieľom strany Starostovia a nezávislí kandidáti je dosiahnuť, aby ľudia začali opäť dôverovať politikom, polícii, prokuratúre a súdom. Pracovať chce v prospech občanov, nie oligarchov a finančných skupín.

Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol líder kandidátky do volieb 2020 a starosta obce Veľké Úľany František Gőgh.

Stranu predstavil ako demokratickú, proeurópsku a proatlantickú so silným sociálnym cítením, protifašisticky a antikomunisticky zameranú.

"Nie sme politickou stranou, ktorá je len o jednej osobe, ale sme politickou stranou kolektívneho vedenia, stranou konsenzu," povedal.

Ako priority na volebné obdobie 2020 až 2024 označil Gőgh zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, pokračovanie zvyšovania platov v zdravotníctve a školstve, zvýšenie rodičovského príspevku na 500 eur pre pracujúcich rodičov, ale aj zvýšenie minimálnej mzdy na 700 eur a hodinovej na úroveň štyroch eur. Zaviesť chcú tiež 13. dôchodok.

Zároveň chce strana presadiť aj daňové a odvodové odľahčenie najmä malých a stredných podnikateľov.

Strana chce tiež podporovať slovenských farmárov a včelárov, čím chce dosiahnuť posilnenie potravinovej sebestačnosti.

Za dôležitú jej členovia považujú tiež podporu regionálnych startupových projektov, živnostníkov a malých podnikateľov.

Cieľom je tiež prilákať investorov do menej rozvinutých častí a podporiť turizmus na Slovensku.

Radi by dokončili aj diaľnicu D1 medzi Bratislavou a Košicami. Zmeniť by chceli aj volebný systém, voliť by sa podľa nich malo vo ôsmich volebných obvodoch.

Konkrétne programové riešenia podľa Gőgha predstaví strana po Novom roku.