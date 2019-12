Kreslič zo súdu s Kočnerom: Či je niekto vrah, do kresby nedostanem

ĎURO BALOGH urobil kresby z predbežného prejednania obžaloby v prípade vraždy novinára.

20. dec 2019 o 22:52 Daniela Hajčáková

Ďuro Balogh sa venuje najmä ilustráciám pre deti. Keď denník SME priniesol kresby z pojednávania v kauze zmenky s Marianom Kočnerom a Pavlom Ruskom od českej ilustrátorky Lucie Jaškovej, sám sa prihlásil, že by si to rád vyskúšal.

V rozhovore hovorí, aké je to kresliť v pojednávacej miestnosti obžalovaných v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Musí si kreslič dopredu naštudovať, o čo ide v prípade, ktorý na súde kreslí?

Ak sa pýtate na to, či je pre mňa dôležité, či sú ľudia, ktorých kreslím, vrahovia, tak to nie je dôležité. Nejde mi vtedy o to, či ide o zločincov alebo o spravodlivého prokurátora. Hoci to o nich viem, zachytávam to, čo vidím.

Keby som mal kresliť človeka, ktorý sa na mňa usmieva ako na svoje deti, ale viem, že je vrah, nedostanem to do kresby bez toho, aby som niečo neprehnal, nenafúkol. Pre mňa sú títo ľudia objekt. Ani na pojednávaní som nemal špeciálnu emóciu. Nie je na to veľmi čas. Vypnem a sústredím sa na prácu.

Český ilustrátor, ktorý kreslil na súde heparínového vraha, si najskôr natrénoval obrysy jeho tváre. Ako to robíte vy?

Už som Mariana Kočnera kreslil na pojednávaní ku kauze zmenky. Teraz som to robil druhý raz. Dopredu som si to však nenacvičoval.

Na pojednávaní sú najmä fotografi z médií, u nás kresby zo súdov tradíciu nemajú. Čo ukážete v porovnaní s fotkami?

Kresba nie je fotografia. Nevzniká tak, že sa niekto nejako zatvári, urobí nejaký pohyb a ja ho hneď v momente dokážem zachytiť. Chvíľu potrebujem človeka pozorovať, aby som zistil, ako pôsobí, ako sa tvári, preštudujem si ho. Potom som schopný preniesť to do kresby.

Čo ste sa snažili preniesť na papier v prípade Mariana Kočnera, obžalovaného z objednávky vraždy?

Videl som rozdiel v tom, ako vystupoval v procese o zmenkách a teraz. Bol iný, pri zmenkách pôsobil sebavedomejšie. Treba však povedať, že na pojednávaní k vražde ešte nemal možnosť prehovoriť a prejaviť sa, takže to môže byť aj v tom.

Ostatní traja obžalovaní boli väčšinou otočení smerom k súdu, preč od verejnosti. Marianovi Kočnerovi ako keby neprekážalo, že sa naňho ľudia dívajú.

Napríklad Miroslav Marček (obžalovaný z úkladnej vraždy - pozn. red.) si často priložil ruku k tvári, tak som ho zobrazil takto, lebo to preňho bolo typické. Alena Zsuzsová (obžalovaná zo sprostredkovania vraždy - pozn. red.) asi najviac nestála o publicitu, zakrývala si tvár, odvracala sa. To všetko som sa snažil zachytiť aj na kresbách.

Obžalovaní sú: Marian Kočner je obžalovaný z úkladnej vraždy (objednávky) a z nedovoleného ozbrojovania (našli sa u neho náboje, na ktoré nemal povolenie),

Tomáš Szabó a Miroslav Marček sú obžalovaní z úkladnej vraždy Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a podnikateľa z Kolárova Petra Molnára, z nedovoleného ozbrojovania a z porušovania domovej slobody (vniknutie do domov, kde podľa polície vraždili),

Alena Zsuzsová je obžalovaná z úkladnej vraždy (sprostredkovanie).

Čo nakreslíte ako prvé?

Urobím si niekoľko čiar, ktoré nie sú ani obrysom tváre. Vyberiem si to, čo človeka najviac definuje - teda začnem kresliť výraz tváre. Väčšinou začínam obočím alebo uchom. Obočie totiž veľmi určuje výraz tváre a aj Marian Kočner ho má výrazné a pohyblivé. To je na ňom charakteristické. Nejde mi o to, zveličovať niečo ako pri karikatúre, ale potlačiť niečo, čo nie je podstatné. Preto podoby ľudí nemusia byť verné.

Zo súdu ste pripravili kresby s viacerými postavami a detailmi miestnosti. Nakreslíte celú kresbu na prvý raz?

Vyberiem si jednu postavu, ktorú idem nakresliť. Keď ju už zachytím, neznamená to, že mám hotovo a som s tým spokojný. Skúsim ju nakresliť ešte raz a napríklad upravím to, ako má uloženú ruku.

Z podôb, ktoré zaznamenám, potom vyberiem tú, ktorá človeka vystihuje najviac. Finálna kresba môže teda vzniknúť aj vyskladaním viacerých obrazových záznamov viacerých ľudí, ktoré si spravím.

Koho ste chceli pri tomto pojednávaní zachytiť, na koho ste sa zamerali?

Kočnera som kreslil už oveľa menej ako na procese so zmenkami. Načrtol som ho možno trikrát. Zameral som sa na Alenu Zsuzsovú, lebo som vedel, že na ňu sú mnohí zvedaví. Bolo pri tom najťažšie zachytiť práve ju. Pojednávacia miestnosť bola veľká, ona sedela najďalej a väčšinou bola odvrátená, bola dosť malá a nemohol som sa k nej priblížiť a posúvať sa, aby som mal na ňu dobrý výhľad.

Boli ste v strese, že kresbu nestihnete?

Nenazval by som to priamo stres. Ale človek sa musí rozhodnúť, koho chce na kresbe prioritne zachytiť. Môže sa totiž čokoľvek stať. Zrazu sa všetko zmení, povedia, že sa všetko končí, pojednávanie sa odročuje.

Koľko trvá, kým urobíte jednu kresbu?

Môže to trvať od desať do dvadsať minút podľa toho, či všetko ide tak, ako má.

Vaše ilustrácie sú farebné. Chodíte na súd s farbičkami?

Nie, mám len jednu ceruzku. V jej tuhe sú zlisované tri farby. Pre mňa je tiež viac-menej prekvapením, ktorá farba kedy príde. Páči sa mi, že sa z toho stáva vďaka toho expresívne dielo. Niekedy naskočí červená, žltá, modrá. Niekedy však potrebujem konkrétnu farbu, tak si ju nájdem.

Robíte najmä ilustrácie pre deti. Prečo ste sa dali na kresby z pojednávaní?

Zaujalo ma, keď denník SME využil pri pojednávaní o zmenkách kresličku z Česka. Preto som sa sám prihlásil, že by sa mi niečo také páčilo a bavilo by ma to. Vyslovene ma to zmagnetizovalo. Už som mal podobnú skúsenosť z festivalu Pohoda, keď som tam bol za asociáciu ilustrátorov.

Kreslili sme ľudí, ktorí v stane dvadsať minút niečo čítali. Je to formát, ktorý sa mi veľmi páči, lebo človeka musím nakresliť za chvíľočku. Nejde o to, aby bol človek anatomicky čo najlepšie zobrazený, ale aby som vystihol atmosféru.