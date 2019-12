Ukázali dejiny hudby aj výnimočné správy (podcasty, ktoré odporúča SME)

Čo by ste si mali podľa nás vypočuť.

20. dec 2019 o 17:24 Tomáš Prokopčák, Jozef Matej, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Ondrej Podstupka

(Klik, Zaklínač), zástupca šéfredaktorky denníka SME

The Intelligence od Economistu

Denný spravodajský podcast pre ľudí, ktorých nebavia denné spravodajské podcasty. Autori rozoberajú tri témy, často mimo hlavného diania, so zameraním na kritické zhodnotenie faktov a osobný vhľad reportérov.

Dan Carlin's Hardcore History

Jeden z najlepších podcastov o histórii. Vychádza len niekoľko častí do roka, no každá má s prehľadom štyri a viac hodín. Na prvé počutie sa zdá, že počúvate nefiltrovaný prúd myšlienok autora, no keď si uvedomíte, ako často cituje primárne zdroje a ako trefné sú jeho postrehy a metafory, uvedomíte si, že každá minúta podcastu musí byť postavená na hodinách príprav. Vskutku dielo šialeného génia.

Rebel FM a Crate and Crowbar

Dva najobľúbenejšie podacsty o hrách. Spája ich uvoľnená atmosféra a voľná štruktúra debaty. Autori viac ako na novinky dbajú na ich zhodnotenie a uvedenie do širšieho kontextu.

Dávid Tvrdoň

(Klik), produktový manažér pre redakčný obsah

Ak by som mal byť úprimný, odporučil by som si pozrieť zoznamy najlepších podcastov na TIME.com, Vulture.com, TheVerge.com alebo HuffPost.com. A ak by ste si ich preklikali, zistili by ste, že jeden podcast sa opakuje vo všetkých - 1619. Ide o projekt denníka The New York Times, ktorý začal v roku 2019 mapovať začiatky otroctva, štyristo rokov od jeho počiatkov v krajine.

Avšak nenechajte sa odradiť, podcast 1619 je moderným pohľadom, ktorý sa pozerá na súčasnosť cez historickú perspektívu otroctva afroamerickej populácie a jeho pozostatkov v krajine a spoločnosti dodnes. Ak by vás aj nebavil celý podcast, určite si vypočujte aspoň tretiu epizódu (The Birth of American Music), ktorá je veľmi dobre produkovaná a patrí aj medzi najpočúvanejšie podcastové epizódy podľa rebríčku Spotify.

Ďalej odporúčam asi ktorýkoľvek podcast od Vox.com; špeciálne si zaslúži spomenúť Land of the Giants, v ktorom reportér Jason Del Rey opisuje, ako sa stal Amazon technologickým gigantom. Druhá séria podcastu vyjde v roku 2020 a bude sa venovať histórii Googlu.

A koho zaujímajú technológie a ich vplyv na každodenný život, mal by začať počúvať Reset, tiež od vydavateľstva Vox Media.

Tomáš Prokopčák

(Dobré ráno, Zoom, Tech_FM, Dobrú chuť), zástupca šéfredaktorky denníka SME

Keďže je prinajmenšom nedôstojné odporúčať naše vlastné podcasty, môj tohtoročný výber sa obzrie do zahraničia - ostatným slovenským podcasterským kolegom ale držím úprimne do nového roku palce.

Ak počúvate naše odporúčania v Dobrom ráne, už to asi tušíte: americký denný ekonomický podcast The Indicator milujem aj obdivujem. Sami sme chceli kedysi vyskúšať denný ekonomický podcast... a nepodarilo sa nám to. Preto tuším, aké je to zložité. A tú chémiu medzi Stacy Vanek Smithovou a Cardiffom Garciom skrátka musíte počuť. The Indicator dokonale vysvetľuje nielen zaujímavé, ale aj zložité ekonomické fenomény v našich životoch spôsobom, že im porozumie úplne každý. A preslávili dlhopisovú výnosovú krivku.

Crazy/Genius je ďalším obľúbencom. The Atlantic a Derek Thompson priniesli tento rok tretiu sezónu podcastu o veľkých aj malých revolúciách, ktoré sa dejú nielen vo svete technológií. Je úžasné sledovať ich schopnosť vystavať príbeh a dramaturgiu každej jednej epizódy. Toto je skvelo napísaný podcast.

Pri The Daily asi netreba ani vysvetľovať, prečo. Michael Barbaro a New York Time sú našim veľkým vzorom. Zaujímavejšie je ale zrejme pozrieť sa na skokanov roka a to medzi spravodajskými podcastami pre mňa sú Today in Focus a naši kamaráti z Vinohradskej 12. V druhom prípade dôkazom, že aj v miestnych podmienkach sa a s dostatočne veľkým tímom dajú robiť podcasty, ktoré znejú veľkolepo a úplne profesionálne. A Guardian tým, že je originálny vo výbere tém a v ich podaní: a verte mi, ak vyrábate denný spravodajský podcast, veľmi rýchlo zistíte, aké je to náročné.

A mojim skrytým odporúčaním je podcast Hidden Brain. Ak vás aspoň trošku zaujíma, ako myslia ľudia, prečo sa niekedy správajú tak čudne a čo s tým majú kognitívna psychológia, behavioristika a antropológia, počúvajte Shankara Vedantama.

Jozef Matej

šéf audio-videotímu SME

Mojím najobľúbenejším podcastom, samozrejme okrem Dobrého rána je denný podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12.

Spôsob spracovania, výber udalostí a neobyčajných príbehov je pre mňa taký silný, že si s radosťou vypočujem aj epizódy, ktoré som v aktuálny deň nestihol. Odporúčam všetkým, ktorí chcú byť v obraze a nechcú zabíjať čas pri televíznych novinách.

Druhé naj sú Buchty od Ivany Veselkovej a Zuzany Fuksovej. Skvelé rozprávanie, ktoré sa môže zdať o ničom, no dokáže vás rozosmiať a prinúti sa zamyslieť nad obyčajnými vecami. Ako hovoria autorky podcastu, Buchty sú vlašák pre uši a guilty pleasure, na ktoré budete pyšní.

No a ako posledný dávam do pozornosti podcast Jak to bylo doopravdy. Všetci, ktorí počúvajú Dejiny, by si ho mali hodiť do svojej podcastovej aplikácie a u som presvedčený, že nebudú sklamaní.