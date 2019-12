Šajgalík: Rok 2019 bol pre SAV pokojnejší ako ten predchádzajúci

Akadémia sa vrátila do hospodárenia, na ktoré bola zvyknutá.

21. dec 2019 o 19:55 TASR

BRATISLAVA. Rok 2019 bol pre Slovenskú akadémiu vied (SAV) pokojnejší ako ten predchádzajúci, uviedol v koncoročnom rozhovore pre TASR predseda SAV Pavol Šajgalík.

Poukázal na to, že SAV sa vrátila do hospodárenia, na ktoré bola zvyknutá, a to na rozpočtové a príspevkové organizácie. Dôvodom bola zmarená transformácia akadémie v roku 2018.

"Až taká zmena pre zamestnancov a kolegov v akadémii to nebola, pretože predtým sme boli v tejto forme 30 rokov," povedal predseda SAV.

Ako zhodnotil, SAV sa v tomto roku podarilo na pôde vedy uspieť vo viacerých súťažiach, napríklad v súťaži Eset Science Award, kde sa laureátom v kategórii Výnimočný osobnosť slovenskej vedy stal Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV.

Predseda SAV tvrdí, že na Slovensku nie je celkom dobre vypracovaný systém vyhľadávania excelentných pracovníkov a pracovných kolektívov.

"Aj keď sme už nejaké drobné zmeny v tomto smere urobili, nie je tu nič, čo by bolo také prelomové, že by sme mali šancu zvýšiť našu úspešnosť v slávnych ERC projektoch. Konečne teraz, na konci decembra, sme sa tomu vážne venovali a došli sme k názoru, že takúto schému vyhlásime od začiatku budúceho roka," povedal Šajgalík s tým, že práve toto je podľa neho jeden z nesplnených plánov SAV.

Naopak, za úspech považuje odsúhlasený rozpočet SAV na rok 2020, ktorý považuje za "slušný".

"To nám do istej miery umožňuje otvoriť schému pre vyhľadávanie excelentných pracovníkov," uviedol Šajgalík.

Ako doplnil, z finančného rozpočtu budú ako zvyčajne podporené aj nehnuteľnosti, ktoré má SAV v správe. Ide napríklad o Smolenický zámok či Arborétum Mlyňany. Na udržiavanie budov plánuje v budúcom roku SAV vyčleniť vyššiu sumu ako po iné roky.