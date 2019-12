Viaceré strany neplánuje počas sviatkov viesť kampaň, SaS ju utlmovať nebude

Politická kampaň sa oficiálne začala 5. novembra.

22. dec 2019 o 11:41 SITA

BRATISLAVA. Viaceré politické strany neplánujú počas vianočných sviatkov pokračovať vo volebnej kampani.

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) však svoju kampaň utlmovať nebude.

Vyplýva to z odpovedí, ktoré agentúre SITA poskytli hovorcovia strán. Politická kampaň sa oficiálne začala 5. novembra a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.



Kandidáti Mosta-Híd počas sviatočných dní neplánujú kampaňové akcie a stretnutia s voličmi.

Ako priblížila hovorkyňa strany Klára Magdeme, predvianočné obdobie, rovnako ako čas Vianoc, patrí rodine a blízkym. To by si podľa nej mali uvedomiť aj politici.



Vyrušovať ľudí politikou počas vianočných sviatkov neplánuje ani vládna strana Smer. Ako agentúru SITA informoval hovorca strany Ján Mažgút, vianočné sviatky plánujú členovia Smeru tráviť doma s ich rodinami.

„Týmto chceme všetkým Slovenkám a Slovákom popriať pokojné Vianoce v kruhu svojich najbližších a šťastný nový rok 2020," poprial Mažgút.



Koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia (PS/Spolu) svoju terénnu aj online kampaň počas vianočných sviatkov obmedzí.

„Vianočný čas venujeme svojim priateľom a rodinám. Náš Tím zlomu, ako aj viac ako 500 dobrovoľníkov načerpá sily na záverečné dva mesiace kampane, kedy budeme potrebovať všetku energiu a vytrvalosť,“ uviedla hovorkyňa koalície Silvia Hudáčková.



Počas vianočných sviatkov neplánuje kampaňovať ani Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

Ako agentúru SITA informoval hovorca hnutia Stano Župa, kampaňové aktivity ukončí KDH 21. decembra a znova začne 7. januára veľkým stretnutím v obci Lendak.



Naopak, kampaň neplánuje úplne utlmiť opozičná SaS. „Prispôsobíme ju danému obdobiu. Rozumieme, že ľudia chcú počas Vianoc najmä pokoj a chcú obdarovať svojich blízkych. S týmto im radi pomôžeme. Môžu darovať kuchársku knihu Richarda Sulíka a Marcela Ihnačáka. Tieto rozdávame na vianočných trhoch, zabíjačkách a diskusiách,“ poznamenala hovorkyňa strany Katarína Svrčeková.



V hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) sú presvedčení, že sviatočné dni, hlavne tie vianočné, by mali tráviť ľudia v kruhu svojich najbližších.

Presne tak budú podľa hovorcu hnutia Matúša Bystrianskeho tráviť vianočné sviatky kandidáti, ako aj celý tím hnutia OĽaNO.

Dodal, že predstavitelia hnutia navštívili od júna tohto roka všetky okresy po celom Slovensku, v ktorých usporadúvali diskusie s občanmi. Posledná diskusia v tomto roku bude podľa jeho slov 19. decembra v Sabinove.



Svoju volebnú kampaň počas vianočných sviatkov utlmí aj hnutie Borisa Kollára Sme rodina.

„Týždeň pred Vianocami chceme dopriať ľuďom od politiky oddych. Bolo by vrcholne neslušné ich v tomto období zaťažovať kampaňou. Tak ako naši poslanci, tak aj verejnosť chce tráviť čas s rodinou, oddýchnuť si a prežiť pokojné sviatky v kruhu svojich najbližších,“ uviedla v stanovisku Michaela Jurcová z tlačového oddelenia hnutia.



Podľa strany Dobrá voľba exministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera sú Vianoce sviatkom pokoja a stretávania sa rodín. „Sviatky, kedy by sme nemali zabúdať na tých, ktorí to najviac potrebujú. A toto by mali rešpektovať aj politici. My v Dobrej voľbe to rešpektujeme,“ vyhlásila hovorkyňa strany Martina Šoltésová.



Aktívnu kampaň v danom období nebude viesť ani nová strana Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť, ktorú vytvorili Strana maďarskej komunity (SMK), Maďarské fórum a hnutie Spolupatričnosť. „Naša kampaň začne prakticky až po šiestom januári,“ uzavrel hovorca SMK Róbert Králik.



Agentúra SITA požiadala o stanovisko k vedeniu kampane počas vianočných sviatkov všetky parlamentné i mimoparlamentné politické strany, ktoré sa podľa posledných prieskumov verejnej mienky pohybujú na hranici potrebnej na vstup do Národnej rady SR. Neodpovedali SNS, Kotlebovci - ĽSNS a Za ľudí.