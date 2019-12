Niekoľkotisícové odstupné, notebook. Čo zostane končiacim poslancom

Do parlamentu ešte neplánovane prídu v januári.

26. dec 2019 o 19:39 Lucia Praus

BRATISLAVA. Kvalitný notebook, tlačiareň aj niekoľkotisícové odstupné. Končiaci poslanci Národnej rady budú mať o svoje živobytie postarané aj dva či tri mesiace po konci februára, keď sú vyhlásené parlamentné voľby. Čerpať budú po konci volebného obdobia aj viaceré výhody.

Ak poslanec pracoval v Národnej rade najmenej päť mesiacov, ale nie viac ako päť rokov, dostane po konci svojho funkčného obdobia ešte dva mesačné platy. Tí, ktorí boli poslancami aspoň päť rokov, majú nárok až na tri poslanecké platy.

Súvisiaci článok Ficov obľúbenec Madej už nekandiduje, Smerom vraj ohrdol sám Čítajte

Tie sa vlani po niekoľkých rokoch zvyšovali. Mesačný plat poslanca je v súčasnosti 3039 eur.

„Nárok za odstupné vznikol preto, aby poslanci mali nejaké prechodné obdobie, kým sa začlenia do občianskeho života,“ vysvetľuje politológ Grigorij Mesežnikov.

Čím dlhšie poslanec pôsobí v parlamente, tým môže byť podľa neho ťažšie začleniť sa do civilných profesií.

„Samotná myšlienka odstupného nie je zlá, problematická je skôr jeho výška. Malo by to byť menej. Mohli by uvažovať napríklad o nejakom percente z celkovej výšky platu, určite by to bolo väčším prejavom solidarity k bežným pracujúcim,“ hovorí.