Vládu zostaví opozícia, Kočnera odsúdia len za zmenky. Prečítajte si predpovede SME

Pred rokom denník SME správne predpovedal, že bývalý premiér Robert Fico opustí byt v komplexe Bonaparte, prenajatý od daňového podvodníka Ladislava Bašternáka, ale zostane predsedom Smeru. Rovnako aj to, že sudca Štefan Harabin sa nestane prezidentom, ale pôjde od straníckej politiky.

Zuzana Čaputová svojím víťazstvom v prezidentských voľbách prekazila prognózy viacerým vrátane nás, a Andrej Kiska sa napokon rozhodol založiť stranu, čo sme neočakávali. Polícia Mariana Kočnera síce spojila s vraždou novinára Jána Kuciaka, napriek našej predpovedi, ale konečné rozhodnutie súd ešte nepovedal.

Správne sme odhadli, že štátny rozpočet neskončí bez strát, aj to, že zdražejú potraviny. Ceny bytov však nezačali klesať, automobilky nemali taký zlý rok, ako sme im prorokovali, a ministrom financií za Smer sa nestal bývalý šéf Finančnej správy František Imrecze, za ktorého šéfovania sa na Slovensku pochybne preclieval čínsky tovar, ale Ladislav Kamenický

Eurovoľby v Únii nepriniesli žiadny zásadný zvrat, ako sme aj čakali, Poľsko a Maďarsko nepotrestala za to, že sa vzďaľujú demokracii, a Turci naozaj obsadili sever Sýrie. V USA však demokrati napokon presadili impeachment Donalda Trumpa, aj keď bez vyhliadok na úspech, a brexitu s dohodou sme sa v roku 2019 nedočkali, aj keď len tesne.

Potvrdilo sa očakávanie, že novým šéfom SND urobia bez konkurzu Vladimíra Antalu. Najväčším Slovákom v RTVS sa však stal M. R. Štefánik a nie Alexander Dubček, pesničkovú súťaž Eurovízia nevyhral interpret z Veľkej Británie, objavili sa ďalšie údajné sexuálne škandály, a návrat Jany Kirschner na výslnie nebol taký veľkolepý, ako sme očakávali – tieto predpovede nám nevyšli.

Hokejisti opäť sklamali športových redaktorov a nepostúpili ani na domácom šampionáte do štvrťfinále a futbalisti nezvládli kvalifikáciu na EURO (ale ešte majú druhú šancu).

Správne sme však odhadli, že Peter Sagan prinesie ďalší zelený dres z Tour de France, ale nebude majstrom sveta, Anastasia Kuzminová získa medailu na majstrovstvách sveta v biatlone (aj keď od žien sme čakali viac) a Petra Vlhová prekonala naše očakávania a z majstrovstiev sveta nepriniesla len jednu, ale tri medaily.

Rôzne významné udalosti nastávajúceho roku, konkrétne 2020, sa pokúsime predpovedať aj tentoraz.

DOMÁCE UDALOSTI

1. Vládu bude zostavovať opozičný blok

Parlamentné voľby nebudú mať jasného víťaza. Smer získa najviac hlasov, ale nepôjde do vlády s extrémistickou ĽSNS.

Iné strany, ktoré by s ním mohli vytvoriť koalíciu, SNS a Most, nebudú mať dosť percent. Z nových strán by to mohla byť Dobrá voľba Tomáša Druckera, alebo Vlasť Štefana Harabina, tí sa však napriek mohutnej kampani do parlamentu nedostanú.

PS-Spolu, Za ľudí, OĽaNO, KDH a SaS budú musieť vytvoriť koalíciu s pomocou hnutia Sme rodina. Výsledkom dlhých rokovaní bude nestabilná koalícia, ďalšou možnosťou je úradnícka vláda a nové voľby.

2. Fica odsúdia za hanobenie rasy

Šéf Smeru Robert Fico sa nevyhne trestu za to, že vo videu spochybnil odsúdenie Milana Mazureka z ĽSNS za jeho rasistické výroky. Špecializovaný trestný súd uzná Fica za vinného z hanobenia rasy a schvaľovania trestného činu.

Argumentovať bude tým, že konanie vysokopostaveného politika treba posudzovať prísnejšie. Súd Ficovi uloží peňažný trest.

Fico zostane na čele Smeru aj po voľbách a sneme strany. Konečne si nájde nové bývanie po tom, ako sa musel vysťahovať z bytu odsúdeného daňového podvodníka Ladislava Bašternáka, ktorý prepadol štátu.

3. Mariana Kočnera odsúdia len za zmenky

Na dlhoročné väzenie odsúdi Špecializovaný trestný súd obžalovaného podnikateľa Mariana Kočnera a bývalého šéfa televízie Markíza Pavla Ruska v kauze zmenky.

Sú obžalovaní, že sfalšovali zmenky za 69 miliónov eur, a Kočner dal potom Markízu na súd, aby ich vyplatila. Obom hrozí 12 až 20 rokov väzenia.

Kočner je zároveň obžalovaný, že si objednal vraždu novinára Jána Kuciaka.