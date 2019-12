Lubyová považuje za najväčší úspech roka pokračovanie v sociálnych reformách

Rok sa niesol v znamení ďalšieho úpadku, hodnotí Slovenská komora učiteľov.

27. dec 2019 o 12:03 TASR, SITA

BRATISLAVA. Za najväčší úspech v oblasti školstva v roku 2019 považuje ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS) pokračovanie v sociálnych reformách, a to konkrétne v opatreniach, ktoré viedli k zvýšeniu platov pracovníkov celého rezortu.

Ako uviedla v rozhovore pre TASR, za významné považuje aj prijatie zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Ministerka zdôrazňuje vyššie platy

"Podarilo sa nám urobiť desaťpercentnú valorizáciu od 1. januára 2019, následne teraz od 1. januára 2020 to bude ďalšia desaťpercentná valorizácia," povedala Lubyová. Pripomenula, že od septembra 2019 sa zvýšili platy aj začínajúcim učiteľom takmer o desať percent.

Priblížila, že v rámci zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch sa podarilo zachovať aj 12-percentné príplatky za celoživotné vzdelávanie. Zvýšili sa platové tarify výskumným a vedeckým pracovníkom, ktorí tak dobehli svojich kolegov na vysokých školách.

"Toto všetko sa podarilo urobiť počas roka a sú to významné 'dvíhatele' sociálnej úrovne pracovníkov rezortu," povedala ministerka.

Dôležitým bodom bolo podľa nej aj prijatie zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý je "akoby kódexom rezortu školstva". Ministerka je rada, že sa prijal a zároveň zaviedol veľa opatrení, ktoré pomáhajú zvyšovať atraktivitu profesie.

"Napríklad tým, že sme zaviedli prvýkrát zákonom garantovanú ochranu pred prejavmi sociopatologického správania, ktoré sa v rezorte vyskytuje," povedala šéfka rezortu školstva.

Vyzdvihla aj prijatie zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorým sa zriadila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.

Reštart duálneho vzdelávania

Za pozitívum aktuálneho roka hodnotí ministerka aj reštartovanie systému duálneho vzdelávania.

"Tento rok priniesol konečne pozitívnu správu v tom, že sa nám podarí dosiahnuť ciele európskeho projektu, v rámci ktorého sme sa zaviazali, že do roku 2020 budeme mať 12-tisíc študentov zapojených v duáli. Keď som nastúpila do funkcie, vyzeralo to všelijako, len nie dobre, mali sme niečo medzi 2000 až 3000 študentmi. Vďaka zákonnej úprave, ktorú sme presadili minulý rok, sa systém zatraktívnil a už v tomto roku sa nám dostavili dobré výsledky," priblížila Lubyová.

Aktuálne je v systéme zapojených vyše 7000 študentov.

Spomenula aj novinky v oblasti digitálneho školstva, a to konkrétne odstránenie papierových potvrdení o návšteve školy pre orgány verejnej moci.

V oblasti vedy a výskumu sa vyriešil problém financovania agentúry na podporu výskumu a vývoja, takzvanej všeobecnej výzvy. Za pozitívum Lubyová označila aj prijatie zákona o podpore práce s mládežou.

V oblasti športu spomenula založenie novej inštitúcie, ktorou je Fond na podporu športu, ktorý bude každoročne hospodáriť so sumou 20 miliónov eur. "Tento rok bol mimoriadne prajný aj v oblasti financovania športovej infraštruktúry Slovenska," uzavrela Lubyová.

Komora učiteľov hovorí o ďalšom úpadku

Rok 2019 sa niesol v znamení ďalšieho úpadku rezortu. Takto pre agentúru SITA zhodnotil končiaci rok Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov (SKÚ).

Najväčším zlomom bolo podľa jeho slov schválenie nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý „nepriniesol očakávanú kvalitu a zatraktívnenie profesie učiteľa".

Nový školský zákon, ktorý poslanci schválili v júni, platí od septembra. Priniesol zmeny v príplatkoch pre učiteľov, systém zbierania kreditov za vzdelávanie sa zmenil na príplatky za profesijný rozvoj. Upravil aj akreditácie a podmienky preukazovania bezúhonnosti učiteľov.

Križo hovorí, že práca na zákone nebola dostatočne participatívna. Uznáva, že ministerstvo školstva komunikovalo s organizáciami v školstve pri jeho príprave, no zároveň podotýka, že to bolo v počiatočnej fáze a že cez ministerstvo prešli len niektoré „bezbolestné" návrhy.

V závere bol podľa neho zákon zásadne zmenený a konzultovaný len s odborovým zväzom.

„Zákon sa uviedol do praxe bez vykonávacích predpisov, čo spôsobuje v praxi problémy učiteľom aj riaditeľom škôl,“ povedal Križo. Podľa komory to úplne znefunkčnilo systém vzdelávania pedagógov.

SKÚ tiež tvrdí, že sa zablokovali demokratizačné procesy v školách a potrebné mechanizmy spätnej väzby. „Zákon bol krok dozadu,“ dodáva Križo.

Komora tiež kritizuje zavedené zvyšovanie platov začínajúcim učiteľom. Podľa nej ho sprevádza deformácia tarifných tabuliek, čo sa má negatívne prejaviť na nižšom raste mzdy učiteľa v priebehu odpracovaných rokov.

Problémom tiež má byť Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Ministerstvo podľa SKÚ síce ešte vlani predstavilo národný program a kroky pre jeho zavedenie v akčných plánoch, no nestanovilo takmer žiadne zásadné opatrenia.

Križo dodáva, že až ku koncu tohto roka sa začali formovať komisie a prijal sa zákon o povinnej predškolskej výchove.

Za nezáujem až hrubú ignoráciu považuje neschopnosť vyčerpať peniaze zo štrukturálnych fondov Európskej únie na podporu škôl.