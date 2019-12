Sólymos hodnotí tento rok ako akčné obdobie, významný krok vidí v zálohovaní fliaš

V Bratislave sa tento rok konalo EU Clean Air Forum.

28. dec 2019 o 18:05 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) hodnotí rok 2019 ako akčné obdobie, ktoré prinieslo výsledky. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

Za významný krok považuje predovšetkým schválenie zákona o zálohovaní PET fliaš.

Zálohovanie fliaš a plechoviek

Slovensko sa tak stane prvou krajinou v strednej Európe, ktorá bude zálohovať plastové fľaše a plechovky.



Zálohovanie má byť spustené od 1. januára 2022. Podľa Sólymosa ide o zásadnú zmenu, ktorá sa odzrkadlí aj na správaní ľudí.

„Keď som bol v Chorvátsku, videl som malé deti, ktoré nosili PET fľaše vo veľkých vreciach a následne ich kládli do automatov, aby za ne dostali kuny. Celý systém teda bude finančne motivovať ľudí, aby fľaše vracali a nezahadzovali v prírode,“ povedal László Sólymos.



Ochranu životného prostredia má posilniť aj novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú v septembri schválili poslanci. Novela zakazuje plošný výrub lesov na území národných parkov.

Aplikácia k ťažbe dreva

Pre lepšiu kontrolu chce MŽP do konca roku 2020 spustiť mobilnú aplikáciu, cez ktorú si budú môcť ľudia vyhľadať informácie o ťažbe dreva v lesoch, a overiť si, či je konkrétna ťažba dreva legálna.

Prípadné porušenia zákona budú môcť nahlásiť priamo cez aplikáciu. „Bol to boj, no pohľad na niektoré naše národné parky bol asi najsilnejší argument,“ vysvetľoval Sólymos.



Dodržiavanie zákona o ochrane prírody na Slovensku kontrolujú Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) i polícia. Tá sa trestnou činnosťou súvisiacou so životným prostredím zaoberá od roku 2005.

V apríli 2019 oznámilo Prezídium Policajného zboru vznik samostatnej environmentálnej polície, ktorá bude mať vo svojich radoch zatiaľ 105 ľudí – jedného vyšetrovateľa a jedného policajta na každom okresnom riaditeľstve Policajného zboru a sedem vyšetrovateľov na každom krajskom riaditeľstve polície.

Stretnutie odborníkov v Bratislave

V oblasti medzinárodnej spolupráce úspešne hodnotí napríklad usporiadanie medzinárodného fóra EU Clean Air Forum v Bratislave 28. a 29. novembra v Bratislave.

„Tvrdo sme pracovali na tom, aby sme mohli na Slovensku privítať špičku medzi európskymi aj svetovými odborníkmi na problematiku znečistenia ovzdušia. Už to, že si Európska komisia vybrala Bratislavu je pre nás veľká prestíž a signál, aké renomé si Slovensko získalo,“ dodal Sólymos.



MŽP v roku 2019 schválilo aj zákon o nepôvodných inváznych druhoch. Ten nariaďuje občanom konkrétne opatrenia, ktorými možno zabrániť rozmnožovaniu rastlín a živočíchov, ktoré sa na Slovensku pôvodne nevyskytovali, no svojou agresívnou povahou ohrozujú pôvodnú slovenskú faunu a flóru.

Zákon umožňuje Štátnej ochrane prírody a ňou povereným osobám vstupovať aj na cudzie pozemky, ak sa na nich nachádza nepôvodný druh, ktorý by mohol predstavovať ohrozenie.



V januári vstúpila do platnosti novela zákona o odpadoch, ktorá motivačne nastavila poplatky za skládkovanie tak, aby zvýhodnila obce, ktoré triedia. Naopak, obce, ktoré netriedia, si tak priplatia. Opatrenie má motivovať obce k lepšiemu separovaniu odpadu.