V akadémii vied sa opäť začali debaty o transformácii

Transformácia SAV je nevyhnutným procesom, tvrdí Šajgalík.

29. dec 2019 o 11:57 TASR

BRATISLAVA. V Slovenskej akadémii vied (SAV) začali opäť debaty o tom, ako sa znovu vrátiť k pôvodnému zámeru transformácie na verejné výskumné inštitúcie.

V rozhovore pre TASR to potvrdil predseda SAV Pavol Šajgalík s tým, že podľa neho ide o nevyhnutný proces, ktorý musí nastať.

"Myslím si, že debata v rámci akadémie bude znova komplikovaná a bude začínať odznova," povedal predseda SAV.

Podľa neho ide o nevyhnutný proces, ktorý musí nastať. Poukázal na to, že všetky krajiny na okolí majú v podobných inštitúciách verejnoprávnu formu.

"A to nie preto, že by sa to niekomu páčilo, ale preto, že sa to ukazuje ako najlepšia forma pre tento typ inštitúcie," zdôvodnil predseda SAV. Poznamenal, že v súčasnosti sa dá baviť len o tom, či to nasledujúca vládna garnitúra urýchli alebo pribrzdí.

Ústavy SAV mali v roku 2018 postupne prejsť transformáciou a mali byť zapísané do registra verejných výskumných inštitúcii, mali sa stať verejnoprávnymi s možnosťou podnikať a vytvárať zisk.

Podľa novely zákona o vysokých školách sa však vrátili do pôvodného stavu pred transformáciou, a to do rozpočtových a príspevkových organizácií.