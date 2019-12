Kollár nepôjde do vlády so Smerom ani s kotlebovcami

Smer a ĽSNS je pre Sme rodina "červená čiara".

29. dec 2019 o 12:44 TASR

BRATISLAVA. Hnutie Sme rodina nepôjde do vlády so Smerom ani s ĽSNS. Vyhlásil to predseda hnutia Boris Kollár v rozhovore pre TASR.

"Do vlády s nimi nepôjdem, to radšej pôjdem do opozície," skonštatoval. Doplnil, že s každou parlamentnou stranou bude zo slušnosti rokovať, vypočuje si návrhy, no v prípade Smeru a ĽSNS ich odmietne.

Smer a ĽSNS je pre Kollára "červená čiara". Pripomenul, že v medializovaných komunikáciách sa hovorí aj o ňom, ako ho chceli ľudia prepojení na Smer "zničiť". "V žiadnom prípade by som s takýmito ľuďmi nešiel do vlády," povedal pre TASR.

Sme rodina bude rokovať s akoukoľvek stranou, ktorá sa dostane do parlamentu.

"Keď raz budú ľudia chcieť, aby sedeli v parlamente, určite si s nimi sadnem a budem rokovať. Ale to neznamená, že budem s nimi spolupracovať a budem s nimi vládnuť. To v žiadnom prípade nie. Je to však elementárna slušnosť si s tými ľuďmi sadnúť a rokovať," doplnil Kollár.