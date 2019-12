Strop na dôchodky a Babiš sú ako Černobyľ

Udalosti roka 2019 v ekonomike, zahraničí a kultúre.

30. dec 2019 o 22:04 Jozef Tvardzík, Tatiana Kapitánová, Martin Lindák, Matúš Krčmárik, Renáta Zelná, Zuzana Matkovská

Slovenský parlament v roku 2019 prijímal opatrenia, ktoré budú škodiť ekonomike, nespokojní Česi dvakrát zaplnili letnú, hitom bol seriál o jadrovej katastrofe. Vedci upozorňujú na hrozbu vymierania, ale mali aj dobré správy.

EKONOMIKA

Zastropovanie veku odchodu do dôchodku

V marci poslanci uzákonili ústavným zákonom strop na vek, v ktorom budú ľudia na Slovensku odchádzať do dôchodku, je ním 64 rok života. Ide o jeden z najväčších zásahov do verejných financií vôbec, dlhodobo môže zásadne zhoršiť hospodárenie Sociálnej poisťovne.

Pracujúcich, ktorí sa skladajú na dôchodky rastúcej skupiny dôchodcov, ubúda, okolo roku 2030 bude menej ľudí v produktívnom veku než dôchodcov. Analytici odporúčajú návrat ku konceptu, ktorý zohľadňuje strednú dĺžku života, keďže životná úroveň a vek dožitia rastú.

Bankový odvod pokračuje

Sporný bankový odvod mal tento rok skončiť, namiesto toho ho vláda Petra Pellegriniho v novembri predĺžila na neurčito, a sadzbu zdvojnásobila na 0,4 percenta z vybraných pasív bánk.

V roku 2018 banky odviedli vyše 130 miliónov eur, čo ich čistý zisk znížilo o 17 percent, dvojnásobná sadzba zníži ich zisk o 33 percent a zaplatia približne 280 miliónov eur. Národná banka Slovenska i Európska centrálna banka upozorňujú, že odvod ohrozuje finančnú stabilitu bankového sektora a znižuje pripravenosť krajiny riešiť finančné krízy.

Bankám navyše klesajú úrokové marže a rentabilita ich kapitálu je už teraz najnižšia z krajín V4. Odvod tiež v horších časoch tlačí banky do ešte väčších strát. Banky využijú všetky možnosti, ako odvod napadnúť na Ústavnom súde.

Kačka dolietala

Sieť potravín CBA Slovakia hľadala kupca niekoľko rokov. Po príchode skupiny Enterprise Investors, ktorá priniesla peniaze aj skúsených manažérov, sa zdalo, že reťazec čaká oživenie. Predajne CBA sa premenovali na Potraviny Kačka. Začiatkom leta však sieť oznámila, že dočasne zavrie 40 predajní, a ponúkne ich miestnym podnikateľom ako franšízu.

Koncom augusta banka zablokovala účty CBA a reťazec na seba podal návrh na konkurz. Vypredával zásoby a neskôr zatváral obchody. Po Kačke zostali miliónové dlhy a asi 1800 ľudí bez práce.

Koncom novembra prevzalo Terno sedem jej predajní, v budúcnosti chce pridať ďalších dvadsať. Coop Jednota preberie 40 predajní skrachovanej siete.

ZAHRANIČIE

Britské odchádzanie

Pôvodne mala Veľká Británia z Európskej únie odísť koncom marca, potom v apríli a v októbri. Neúspešné hlasovania britského parlamentu o dohode s Úniou však nakoniec stáli premiérku Theresu Mayovú funkciu a viedli k predčasným voľbám.

V lete na čele Konzervatívnej strany aj vlády Mayovú vymenil Boris Johnson, jedna z hlavných tvári kampane za odchod z Únie. Aj za cenu vyhodenia 21 kritických poslancov z klubu a právne spornej snahy odstaviť parlament si napokon vynútil nové voľby.

V nich dosiahol najlepší výsledok strany za posledných tridsať rokov, keď sa mu podarilo vyhrať aj v okrskoch na severe Anglicka, kde tradične volia labouristov.

V parlamente už svoju verziu dohody o odchode presadil a Británia Úniu opustí koncom januára. Brexit bude udalosťou aj v novom roku, keďže od februára sa začínajú rokovania o budúcich vzájomných obchodných vzťahoch.

Česi sa vrátili na Letnú

Deň pred 30. výročím Nežnej revolúcie sa v Prahe na Letenskej pláni konala druhá tohtoročná demonštrácia s 250-tisíc účastníkmi. Nešlo len o spomienku na pád komunizmu, ale najmä o vyvrcholenie protestov proti premiérovi Andrejovi Babišovi z ANO.

Demonštranti premiérovi vyčítajú, že napriek trestnému stíhaniu pre podozrenie z podvodu, ktorým získal asi dva milióny z eurofondov na svoju farmu Čapí hnízdo, odmieta odstúpiť z funkcie. Aj do nového roka Česko vstupuje ako krajina s trestne stíhaným mužom na čele vlády.

Do toho prišiel audit Európskej komisie, české médiá zistili, že Babiš je podľa neho ako vrcholový politik a faktický majiteľ koncernu Agrofert v konflikte záujmov. Česku tak hrozí, že bude musieť vrátiť do Bruselu desiatky miliónov eur, ktoré Agrofert dostal.

Babiš vinu pri oboch obvineniach popiera, tvrdí, že Česko žiadne peniaze vracať nebude.

Únia má novú líderku aj agendu

Pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu sa mnohí obávali, že väčšie slovo si zoberú populisti z rôznych časti politického spektra aj Európskej únie. Nateraz sa to nestalo, neštandardné strany sa síce posilnili, no kontrolu nad parlamentom si udržali ľudovci, socialisti a liberáli.

Lídri členských štátov vybrali za šéfku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, dovtedajšiu nemeckú ministerku obrany, ktorá do europarlamentu ani nekandidovala. Odmietli tak systém spitzenkandidátov, podľa ktorého by mal Komisiu viesť nominant víťazných ľudovcov Manfred Weber. Stal sa predsedom europarlamentu.

Slovenskú časť volieb vyhrala koalícia PS-Spolu, do Bruselu sa dostali aj dvaja extrémisti z ĽSNS. Slovensko v Európskej komisii opäť zastupuje neúspešný prezidentský kandidát Smeru Maroš Šefčovič, od decembra má však na starosti už len vzťahy medzi európskymi inštitúciami.

Najambicióznejším plánom novej Komisie je presadiť Európsku zelenú dohodu s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v Únii do roku 2050.

KULTÚRA

Slovák bol najlepším hercom v Karlových Varoch

Prestížny filmový festival v Karlových Varoch v júli priniesol veľký úspech slovenskému filmu. Milan Ondrík, predstaviteľ hlavnej roly drámy Marka Škopa Nech je svetlo, sa stal najlepším hercom.

V mimoriadne výstižnom a aktuálnom príbehu o rodine, ktorej krehké vzťahy narušila neonacistická ideológia, si Ondrík zahral otca z oravskej dediny. Pre lepšiu budúcnosť svojich detí chodí za zárobkom do Nemecka a keď sa vráti domov, bezmocne sa prizerá, ako jeho starší syn podlieha extrémistickej skupine.

Film neprikrášlene, no zároveň veľmi intímne priblížil desivú silu extrémizmu a aj to, ako ľahko sa mu dá pritakať, ak je v stávke holý život. Režisér vo filme naznačil, že ani cirkev či polícia nie sú bez viny, a že našu budúcnosť zatemňuje aj výchova bez lásky.

Film zaradili aj do výberu kategórie Najlepší cudzojazyčný film na amerického Oscara.

Odvolanie šéfa Činohry SND

Začiatkom septembra generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Vladimír Antala prekvapivo odvolal riaditeľa Činohry SND Michala Vajdičku. Ako dôvod označil manažérske zlyhania a rušenie predstavení.

"Činohra robí rekordy, čo sa týka návštevnosti, predaja abonentiek, má výborné tržby, ohlasy v zahraničí," odpovedal Vajdička na výčitky.

Herci odvolanie vnímali ako precedens, ktorý umožní šéfom SND riešiť problémy v komunikácii nekoncepčnými krokmi.

V spoločnom stanovisku s platformou Stojíme pri kultúre 36 hercov žiadalo o stretnutie a riešenie voľby riaditeľa s ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou zo Smeru. O verejné stretnutie žiadali znovu pred ministerstvom kultúry, ministerka im cez hovorcu odkázala, že riešenie necháva na vedení SND.

Seriálový hit roka

Celosvetovú pozornosť začiatkom mája vyvolal seriál kanálu HBO Černobyľ. Miniséria o tragickej udalosti v atómovej elektrárni na Ukrajine v časoch Sovietskeho zväzu neskôr získala desať cien Emmy.

Dnes je na medzinárodnom filmovom portáli na piatom mieste v rebríčku najlepších seriálov, predbehla aj Hru o tróny.

Tí, čo o katastrofe mali len nejasnú predstavu, zo seriálu pochopili, aký obrovský bol rozsah škôd, aj to, aké hrozivé môžu byť dôsledky, keď človek kopí lži a arogantne potláča kritiku, tak ako si Sovietsky zväz neprizná pochybenie v jadrovej fyzike.

Hoci seriál nemohol pracovať s momentom prekvapenia, precíznym spracovaním dokázal silno zasiahnuť divácke mysle.

Diváci vyhľadávali podrobnejšie informácie o katastrofe, stúpol aj záujem o rádioaktivitou zamorenú oblasť a výrazne sa zvýšil tzv. jadrový turizmus. Každý chcel zrazu zažiť mrazivú atmosféru vyľudneného miesta.

VEDA

Videli sme čiernu dieru

Po sto rokoch od teoretickej predpovede sa vedci v apríli 2019 dočkali priameho dôkazu o existencii supermasívnych čiernych dier v strede galaxií.

Vďaka medzinárodnému úsiliu ľudstvo prvýkrát videlo, ako vyzerá tento vesmírny objekt s mimoriadne silnou gravitáciou.

Čierna diera sa nedá fotografovať priamo, lebo je taká hmotná, že z nej neunikne ani svetlo. Na prvom zábere čiernej diery je v skutočnosti jej tieň obklopený žiariacim diskom plynu a prachu. Zachytená čierna diera sa nachádza v strede galaxie Messier 87, viac ako 53 miliónov svetelných rokov od Zeme.

Búrlivý stred galaxie sledovali desiatky teleskopov na celom svete.

Miliónu druhov hrozí vyhynutie

Na Zemi žije viac ako osem miliónov druhov rastlín a zvierat. Miliónu z nich hrozí vyhynutie, ktoré odštartovala ľudská činnosť, napísala OSN do májovej správy o problematike ničenia prírodných zdrojov.

Zo živočíchov sú najviac ohrozené mnohé obojživelníky, koraly a tretina morských cicavcov. Rýchlosť, akou miznú, je zarážajúca. Kolaps ekosystémov by ohrozil aj životy ľudí, keďže priamo závisia od prírody.

Ľudia z nej získavajú jedlo, energiu, rôzne materiály, ale aj liečivá. Ak z prírody zmizne kritické množstvo druhov, úplne to naruší jej chod. Na pokraj vyhynutia sa druhy dostávajú najmä pre stratu prirodzených biotopov, ilegálny lov zvierat, globálne otepľovanie či znečisťovanie životného prostredia.

Hrozivý vývoj zemských druhov sa ešte dá zvrátiť, ale ľudstvo bude musieť prehodnotiť, ako vyrába a konzumuje takmer všetko,tvrdia vedci.