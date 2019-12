Minúta po minúte: Súd rozhodne o dohode o vine a treste pre Andruskóa

Podľa Trestného zákona nemôže ísť súd pod osemročný trest.

29. dec 2019 o 22:39 TASR, Ján Krempaský

Špecializovaný trestný súd v Pezinku bude rozhodovať o dohode o vine a treste, ktorú s prokurátorom uzatvoril Zoltán Andruskó.

Andruskó má byť spoluzodpovedný za vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Dostať môže najmenej osem rokov.

Dianie na súde budeme sledovať minútu po minúte:

Prokurátor navrhuje Andruskóvi trest, ktorý je momentálne neznámy.

Súvisiaci článok Spojke v Kuciakovej vražde môžu v pondelok výrazne znížiť trest Čítajte

Podľa Trestného zákona však pri mimoriadnom znížení trestu v prípade úkladnej vraždy nemôže ísť súd pod osemročný trest odňatia slobody.

V prípade, že by súd schválil jeho dohodu o vine a treste, by sa dostal Andruskó definitívne do pozície svedka, tak ako je uvádzaný v obžalobe na štvoricu obvinených.

O schválení alebo prípadnom neschválení dohody bude rozhodovať senát, ktorý pojednáva aj v kauze falšovania televíznych zmeniek, s tým rozdielom, že mu bude predsedať namiesto Emila Klemaniča Pamela Záleská.