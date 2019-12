Minúta po minúte: Súd schválil dohodu, Andruskó prijal trest 15 rokov

Špecializovaný trestný súd rozhodoval v prípade vraždy novinára Kuciaka.

29. dec 2019 o 22:39 (aktualizované 30. dec 2019 o 12:08) TASR, Ján Krempaský, Simona Kováčiková

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Načítavám video... video https://vimeo.com/381986775

Dianie na súde sledujeme minútu po minúte:

12:05 Andruskó voči rozsudku už nemôže podať odvolanie a stal sa právoplatným.

Z väzby dnešným dňom prechádza do výkonu trestu. Verejné zasadnutie sa skončilo. Andruskóovi nasadzujú kuklu a odchádza.

11:57 Andruskó bude zaradený do stredného stupňa stráženia.

11:52 Senát práve schválil dohodu o vine a treste na 15 rokov väzenia pre Andruskóa.

11.47 Skončila porada senátu. Očakáva sa verdikt.

11:25 Záleská opäť prerušila verejné zasadnutie, aby sa mohol poradiť senát. Potom vyhlási verdikt.

11:18 Predsedníčka senátu dáva teraz otázky k dohode o vine a treste, ktorých zodpovedanie áno/nie sa vyžaduje k schváleniu dohody.

11:11 Andruskó povedal, že prijíma trest 15 rokov väzenia.

11:10 Skončila sa prestávka a pokračuje verejné zasadnutie.

9:58 Andruskó si pred odpoveďou na návrh zmenenej dohody vypýtal poradu so svojou obhajkyňou. Predsedkyňa senátu prerušila pojednávanie.

9:48 Prokurátor Turan v reakcii na Záleskú hovorí, že Andruskó začal spolupracovať s políciou hneď pri zadržaní 27. septembra 2018.

Poukazuje na to, že vyšetrovateľom poskytol významné informácie, ktoré pomohli pri objasnení dvojnásobnej vraždy.

Svoje vystúpenie uzavrel s tým, že je však ochotný pristúpiť aj na dohodu, ktorú navrhuje predsedkyňa senátu.

9:44 Ani keby prokurátor zvýšil trest o rok alebo dva, nerieši to podľa sudkyne spravodlivosť.

“ Andruskó zobchodoval ľudský život a zobchodoval aj trest. „ Predsedkyňa senátu Pamela Záleská

Navrhla 15 rokov a pýta sa prokurátora, či takúto zmenu považuje za prijateľnú.

9:42 Andruskó zobchodoval ľudský život, hovorí predsedkyňa senátu. A Andruskó zobchodoval aj trest, dodala sudkyňa.

Súd predloženú dohodu o vine a treste nepovažuje za spravodlivú, uzavrela Záleská.

9:37 Dohoda je spravodlivá len pre obvineného, povedala v reakcii na ňu Záleská.

9:36 Predsedníčka senátu Pamela Záleská položila niekoľko otázok Andruskóvi, ktoré sa týkali dohode o vine a treste.

Pýtala sa ho napríklad, či súhlasí s dohodou aj so zmenami v nej a či ju podpísal. Na všetky otázky odpovedal áno.

9:23 Prokurátor Vladimír Turan prečítal dohodu o vine a treste s Andruskóom. Vyplýva z nej, že komárňanský podnikateľ by mal ísť do väzenia na desať rokov.

9:16 Na pojednávanie neprišla matka zavraždenej Martiny Kušnírovej Zlatica, hoci jej súd oznámil termín pojednávania.

9:13 Nakoľko sa v pojednávacej miestnosti nemôžu robiť obrazové zábery, Andruskó si dal dole kuklu.

9:08 Do pojednávacej miestnosti práve prišiel Andruskó. Na hlave má tmavomodrú kuklu.

Zoltán Andruskó na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. (zdroj: SME - MARKO ERD)

8:58 Andruskóa nemožno obrazovo snímať, ako bude vchádzať do pojednávacej miestnosti. Práve to prišla povedať sudkyňa Pamela Záleská.

Mimo súdnej siene to bude možné.

8:51 V budove Justičnej akadémie sa nachádza už aj Andruskó.

8:38 Polhodinu pred súdnym pojednávaním s komárňanským podnikateľom Zoltánom Andruskóom o dohode o vine a treste v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka je v budove Justičnej akadémie väčšina novinárov hlavných slovenských médií.

Pred chvíľou prišiel aj advokát rodiny zavraždenej Martiny Kušnírovej Roman Kvasnica.

Pojednávanie by sa malo začať o deviatej.

Zatiaľ neznámy trest

Prokurátor navrhuje Andruskóvi trest, ktorý je momentálne neznámy.

Súvisiaci článok Spojke v Kuciakovej vražde môžu v pondelok výrazne znížiť trest Čítajte

Podľa Trestného zákona však pri mimoriadnom znížení trestu v prípade úkladnej vraždy nemôže ísť súd pod osemročný trest odňatia slobody.

V prípade, že by súd schválil jeho dohodu o vine a treste, by sa dostal Andruskó definitívne do pozície svedka, tak ako je uvádzaný v obžalobe na štvoricu obvinených.

O schválení alebo prípadnom neschválení dohody bude rozhodovať senát, ktorý pojednáva aj v kauze falšovania televíznych zmeniek, s tým rozdielom, že mu bude predsedať namiesto Emila Klemaniča Pamela Záleská.