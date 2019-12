Akútny nedostatok učiteľov pominul, tvrdí Lubyová

Povolanie sa stáva vyhľadávaným najmä na východnom a strednom Slovensku.

30. dec 2019 o 9:54 TASR

BRATISLAVA. Situácia s chýbajúcimi učiteľmi na Slovensku sa zásadne zmenila a v súčasnosti sa už o ich absolútnom nedostatku nedá hovoriť.

Uviedla to ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS).

Tvrdí, že problém absencie pedagógov sa týka len konkrétnych predmetov alebo oblastí, predovšetkým veľkých miest, napríklad Bratislavy.

Efekt zvýšenia platov

Lubyová uviedla, že učiteľské povolanie sa stáva vyhľadávaným predovšetkým v regiónoch na východnom a strednom Slovensku.

Pripisuje to najmä zvýšeným mzdám, ktoré vzrástli o desať percent v januári, rovnaké zvýšenie bude aj v januári 2020, celkovo od septembra 2016 vzrastú o 36 percent.

Šéfka rezortu školstva poukázala aj na to, že začínajúcim učiteľom navyše vzrástli platy od septembra o takmer desať percent.

Zatraktívniť nástup do zamestnania

Rezort sa podľa Lubyovej v regiónoch skôr stretáva s tým, že sa učitelia nevedia do škôl dostať, pretože pre nich nemajú voľné pracovné miesta.

"Situácia sa už tak zásadne zmenila, že nehovoríme o masovom nedostatku učiteľov, ale skôr o doladení tam, kde ešte učitelia chýbajú," priblížila.

Šéfka rezortu školstva si myslí, že je možné učiteľov ďalej motivovať, napríklad v oblasti IT a jazykov.

"Je to však na úrovni zriaďovateľov škôl, ktorí by im mohli poskytnúť ďalšie príplatky alebo finančnú motiváciu, aby pre nich zatraktívnili nástup do zamestnania," povedala.

Lubyová poukázala aj na problém mladej generácie a absolventov, ktorí sa aj napriek záujmu do škôl často nevedia dostať. Poznamenala, že rezort školstva sa snaží maximálne "tlačiť smerom hore" mzdové ohodnotenie a sociálne výhody.

"Dosiahli sme obrat v tom, že školstvo začína byť atraktívnejšie," povedala ministerka.

Podľa nej sa dá rozprávať o tom, že nedostatok učiteľov je už len v niektorých oblastiach alebo v konkrétnych predmetoch.