Dýchame čistejší vzduch a z výplaty si kúpime viac. Ako sa zmenilo Slovensko?

Správy zo Slovenska, ktoré v uplynulom roku najviac zaujali cudzincov.

30. dec 2019 o 10:53 The Slovak Spectator

1. Desať vecí, ktoré mi nechýbajú. Píše slovenská vedkyňa, ktorá sa po rokoch vrátila z USA: 10 things I do not miss about America

2. Takto zdemolovali futbaloví chuligáni centrum Bratislavy: Hooligans had a fight in downtown Bratislava

3. Bojím sa, že sa Bratislava zmení na Viedeň. Brit žijúci na Slovensku píše o parkovacej politike v našom hlavnom meste: By their parking policy shall ye know them

4. Zuzana Čaputová sa dlho rozhodovala, či má vstúpiť do politiky. Prečítajte si príbeh prvej slovenskej prezidentky: From attorney and activist to president of Slovakia. Who is Zuzana Čaputová?

5. Harabiňák aj rezne. Čo priniesla kampaň pred marcovými prezidentskými voľbami: Looking presidential

6. Americká televízia vybrala najromantickejšie mestá v strednej Európe. Sú medzi nimi aj dve zo Slovenska: Two Slovak towns listed among the 15 most romantic towns in central Europe

7. Čo našli slovenskí archeológovia počas vykopávok v Kuvajte? Slovak archaeologists found gemstones of Old Christian community in Kuwait

8. Akú silu má slovenský pas? How powerful is a Slovak passport?

9. Výbuch plynu v prešovskej bytovke sledovalo aj zahraničie. Osem ľudí prišlo o život a desiatky ostali bez strechy nad hlavou: Gas explosion in a block of flats, emergency situation in Prešov

10. Dýchame čistejší vzduch a z výplaty si kúpime viac. Ako sa zmenilo Slovensko? The changing face of Slovakia

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.