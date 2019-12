Europoslanci zastávajú významnejšie funkcie, omohli im voliči

Oproti minulosti je rozdielne aj zastúpenie Slovákov vo frakciách.

30. dec 2019 o 15:59 SITA

BRATISLAVA. Zastúpenie slovenských europoslancov na vysokých postoch v Európskom parlamente je najvyššie za posledné volebné obdobia.

Povedal to Dionýz Hochel, ktorý je poverený vedením Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Efekt nárastu volebnej účasti

Reagoval tak na to, že tento rok sa podarilo štyrom slovenským poslancom obsadiť posty v rámci Európskeho parlamentu.

Podľa Hochela to môže byť spôsobené nárastom volebnej účasti. Nejde pritom len o to, že k urnám prišlo viac voličov, ale že boli aj zorientovanejší, pretože kampaň sa v eurovoľbách dostala viac do popredia.

Pribudli liberáli a enviromentalisti

Hochel pripomína, že oproti minulosti je rozdielne aj zastúpenie Slovákov vo frakciách.

„Tradične sme mali najviac poslancov medzi ľudovcami a socialistami. Teraz nám po prvýkrát pribudli aj liberáli, máme aj poslancov, ktorí sa intenzívne venujú environmentálnym témam,” vysvetlil šéf slovenskej kancelárie Európskeho parlamentu.

Dodal, že na rozdiel od predchádzajúcich legislatívnych období zastúpenie nezískali zástupcovia maďarských menšinových politických strán zo Slovenska.

Oproti predošlému volebnému obdobiu ostali len dvaja slovenskí europoslanci, ktorí v parlamente v minulosti pôsobili.

Jednou je Monika Beňová (Smer-SD/S&D), ktorá je od leta kvestorkou a členkou predsedníctva Európskeho parlamentu.

Vladimír Bilčík (Spolu/EPP) sa tento rok stal spravodajcom pre Srbsko a šéfom delegácie pre Čiernu Horu, Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS/ECR) predsedníčkou Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Michal Šimečka (PS/Renew) sa stal spravodajcom návrhu o dodržiavaní právneho štátu.